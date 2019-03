Simson: minu jaoks pole ühtegi meeldivat varianti laual

Toimetas: Kadi Raal reporter-toimetaja RUS 3

Kadri Simson Foto: Priit Simson

Keskerakondlasest majandusminister Kadri Simson ütles, et need on kõige raskemad läbirääkimised, mille juures ta on olnud ja lisas, et ei oska öelda, kas kolme erakonna koalitsioon saab tõeks.