Siim Kallas: uudis, et mina olen EKRE-t kosinud, on vale

Kallas ütles sotsiaalmeedia vahendusel, et uudis, nagu oleks tema EKRE-t kosida püüdnud, on vale. "Olen rääkinud paljude inimestega. Esmaspäeva õhtul helistasin Mart Helmele, keda tunnen ülikooli ajast, et uurida, kas nad teevad koalitsiooni või mitte," ütles ta.

"Ütlesin, et see on täiesti eraviisiline jutt. Helme ütles, et nemad mingit liitu Keskiga ei tee. Lubas tagasi helistada, aga ei helistanud," märkis Kallas. "Lõõpisin tõesti, et näe, meil on ju ka kahe peale hääled koos. Ilmne viga, kahetsen. Aga teha sellest mingi ettepanek, on absurd," lisas ta.

"Reformierakond on EKRE-ga valitsuskoostöö välistanud enne ja pärast valimisi ja sellest me ei tagane," rõhutas Reformierakonna auesimees.