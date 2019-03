Seeder: mõlemad kolmikliidu võimalused on täna olemas

Pärast Keskerakonnalt eitava vastuse saamist tegi Reformierakond reedel sotsiaaldemokraatidele ja Isamaale ettepaneku alustada läbirääkimisi valitsuse moodustamiseks.

Isamaa esimees Seeder ütles Delfile, et usaldust Reformierakonna vastu selline samm kindlasti ei suurendanud ning ning lisas, et erakonna eestseisuse liikmed teevad sellest ka omad järeldused.

"Kindlasti aga ei saa öelda, et me oleksime solvunud või kättemaksuks ei minda (koalitsiooni Reformierakonnaga - K.R.) Me suudame sellest üle olla ja mõelda lähtudes erakondade seisukohtadest ja koalitsiooni võimalikkusest," rääkis ta.

Oma seisukoha kujundab Isamaa homme kell 15.30 algaval eestseisuse koosolekul. Milline meelsus enne seda valitseb, ei soostunud ei Seeder ega ka erakonna peasekretär Priit Sibul kommenteerima.

"Mõlemad kolmikliidu võimalused on täna - vähemalt matemaatiliselt - olemas," sõnas Seeder ning lisas, et praegu on selle moodustamiseks ettepaneku teinud siiski vaid Reformierakond. "Mis ei tähenda, et seda ei või sündida. Võib küll. Mina olen suhelnud eilse ja tänase päeva jooksul kõigi parlamendi erakondade esimeestega. Ma saan aru, et mõlemad kolmikliidud on võimalikud."

Seeder lisas, et tahe selleks on erakondadel mõlemal pool olemas. "Eks homme meil eestseisus koguneb, arutame. Ma ei tea täna meie eestseisuse liikmete hoiakuid, kes toetab rohkem üht, kes teist."