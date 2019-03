Seeder: mingit lahingpaari EKRE-ga pole kavas moodustada

Seeder ütles, et enda EKRE-ga kokku sidumine oleks paindumatu ja Isamaa võtab kõiki partnereid võrdselt ja suhtleb nendega ükshaaval. Mingi Brežnevi paketina pole kavas Isamaad ja EKRE-t koos müüa.

Reformierakonna juhatuse otsus alustada koalitsioonikonsultatsioone Isamaa, Sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonnaga on Isamaa jaoks praegu ainus tehtud ettepanek kõneleda uue valitsuse moodustamisest. Küll aga pani Seederit imestama, miks üritab Reformierakond samal ajal pidada konsultatsioone nii Keskerakonna kui ka Isamaa-Sotsiaaldemokraatide paariga.

Nelja erakonna koalitsiooni ju keegi koostada ei kavatse, mistõttu jäi Seederile mulje, et Reformierakond hoiab kahte rauda tules, et partnereid survestada ja niimoodi endale võimalikult hea kokkulepe välja kaubelda. Taolisi paralleelseid läbirääkimisi pole Seederi sõnul siiski võimalik pidada, sest Reformierakonna partneritel pole sel juhul kindlust, mida oravapartei tegelikult soovib.

"Mitme raua tules hoidmist ei pea me ise mõistlikuks ega saa aktspeteerida ka teiste poolt. See ei ole tõsiseltvõetav pakkumine," ütles Seeder võimaluse kohta, et lisaks Isamaale-sotsidele peab Reformierakond samal ajal läbirääkimisi ka Keskerakonnaga.