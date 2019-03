Rüütel: EKRE ja Isamaa ühes valitsuses aitaks kaitsta Eesti rahvuslikke huve

"Isamaa ja EKRE moodustavad koos tugeva isamaalise mõtete maailma. See on Eesti poliitikas omaette saavutus," sõnas Rüütel ning lisas, et usub, et teistmoodi vaadetega Keskerakonna esimees Jüri Ratas on valmis kompromissideks, vahendab ERRi uudisteportaal.

Rüütel märkis, et EKRE esimees Mart Helme on suure kogemusega poliitik, kes kindlasti väga jõuliselt oma erakonna ja selle valijate eest läbirääkimistel seisab. Ta lisas, et väljakutseid, mille ees Eesti ja ka uus valitsus seisab, on väga palju, kuid olulisemateks nimetas ta neist sündivust, rahvuslikku kapitali ja maavarasid.

"Me oleme elanud kümme-viisteist aastat riigis, kus kapital otsustab kõik. Tihti on see olnud võõrkapital, mis otsustab. Me peame rahvuslikku kapitali edendama. Samuti seisma vastu sellele, et meie maavarasid ei kuritarvitataks."

Ühtlasi leidis Rüütel, et kriitiliselt tuleks suhtuda mõtetesse lõdvendada Eesti kodakondsuse andmise tingimusi.