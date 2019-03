Rohelised pahandavad Artur Talvikuga: kõigepealt lasi põhja Vabaerakonna ja siis lõhestas rohevaatega inimesi

"Talviku tegevuse peale aktiveerunud betoonerakonnad kasutasid juhust, tõmbasid rohelised kleidikesed selga ja hakkasid jutustama müüti kaduvatest häältest hüüdes keskkonnakaitselisi loosungeid, mida tegelikult ei esinda nende programmi üldsuund ega ammugi ka senised teod. Seda tehti teadmisega, et keskkonnateema on Eesti tuleviku mõttes väga paljude jaoks oluline," jätkas Laks. End on rohelise maailmavaate esindajana riigikogus reklaaminud näiteks sotsiaaldemokraadid.

ERE juhatuse liige Artur Talvik kommenteeris samuti, et väide liitumisest rohelistega on välistatud. "See on absurdne! Ainus, mis meid ühendab on ühine roheline maailmavaade looduses, aga meie teeme poliitilist organisatsiooni, tegutseme digitaalsel platvormil. Meie jaoks on vastuvõetamatu, et on mingi kauge juhatus, mis hääletab mingeid asju läbi," sõnas Talvik.

"On öeldud, et rohelised on uued sotsiaaldemokraadid, aga ERE on postideoloogiline erakond," jätkas Talvik. Kuigi erakonnad kokku ei plaani minna, siis Talvik siiski ei välista mingisuguseid koostöövõimalusi.

Koostööd pidas ta võimalikuks siiski ainult seni, kuni ajakirjanik luges talle ette Laksi väited Talviku isiku kohta. ""See on tüüpiline demagoogia! Minnakse isiklikuks ja solvatakse. See on poliitiliselt lühinägelik käik. Mina ei ole seda Vabaerakonda lõhkunud. Selle lõhkus see, kes selle sünnitas," kommenteeris Talvik.

"Roheliste armukadedus on lausa lapsik, kui nad selliseid asju teevad, siis nad panevad ukse koostööks siiski kinni," lisas mees.

ERE-lt lisaks uurides, kas erakond läheb välja ka europarlamendi valimistel, nentis Talvik, et selle otsuse võtab aktiivgrupp vastu järgmisel nädalas, kuid on liikmeid, kellel see soov on.