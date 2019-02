Riigikogu valimistel on eelhääletanud ligi 30 protsenti valijatest

Fred Püss toimetaja RUS

Valimiskast Foto: Andres Putting

Täna õhtu kella 20 seisuga on riigikogu valimistel oma hääle andnud 258 665 valijat, mis moodustab 29,4 protsenti valijate üldarvust, mida on 5,5 protsendipunkti enam, kui nelja aasta eest samal ajal. Elektrooniliselt on antud 188 897 häält, jaoskondades 69 768 häält.