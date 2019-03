Peaministri büroo juhataja Tanel Kiiki sõnul avastas peaminister saate järel majast väljudes, et tema telefonile on kella 22.35-st kuni 22.57-ni tehtud 14 vastamata kõnet.

"Sellisel juhul on muidugi esimeseks reaktsiooniks mure, et kas riigis on juhtunud midagi tõsist ja kas lähedastel on kõik korras. Nii suur vastamata kõnede arv pole niivõrd hilisel tunnil kindlasti tavaline," sõnas Kiik.

Õige pea selgus, et tegemist ei ole siiski riikliku kriisiga, vaid reformierakondlaste korraldatud trollimisega. Nimelt kuulusid kaheksast helistajast vähemalt seitse Reformierakonda. Viimase numbrit ei õnnestunud peaministri bürool kindlaks teha.

Kolm kõnede tegijat kandideerivad ka riigikogu valimistel: Reformierakonna Noortekogu peasekretär Kristo Enn Vaga, Sten Laansoo ja Anti Haugas.

Lisaks saatsid Kiiki sõnul kaks Reformierakonna juhtivat poliitikut peaministrile kell 22:32 ja 22:36 SMSi, kus nad ekslikult väitsid, et peaminister vaatab saate ajal telefoni. "Ilmselgelt pidi ka see olema vastamata kõnede tegemise operatsiooniga seotud ja kooskõlastatud ning ainsaks eesmärgiks segada peaministri esinemist otsesaates," arvas Kiik.

Reformierakonna pressiesindaja Kajar Kase ütles, et tema polnud sellisest tegevusest teadlik nibng lisas, et sellist tegu tuleks kommenteerida asjaosalistel, mitte erakonnal.

Vagalt pole Delfil õnnestunud veel kommentaari saada.

Uudis on täiendamisel.