Reformierakondlased korraldasid peaminister Ratasele keset ERRi debatti telefoniterrori. Ratas: mõtlesin, kas lähedaste või riigiga on midagi juhtunud

Reformierakonna pressiesindaja Kajar Kase ütles, et tema polnud sellisest tegevusest teadlik nibng lisas, et sellist tegu tuleks kommenteerida asjaosalistel, mitte erakonnal.

Vaga tunnistas, et tegi Ratasele kaks kõnet, mõlemad debati viimases kolmandikus.

Vaga selgitas, et helistas Ratasele otsesaate ajal, sest tema meelest oli selgelt näha, et üks inimene ei ole debati ajal teistega võrdses seisus. "Peaminister vaatas kogu aeg oma telefoni, kui teised olid ette valmistanud debatiks ja ei vajanud abi kelleltki kolmandalt. Ta on seda teinud ka varem infotunnis, kus küsimuste esitamise ajal talle kirjutatakse telefonis vastus ette. Tundus, et samamoodi tehti peaministrite debatis. Ma arvan, et see ei ole aus."

Küsimusele, kust ja miks tuli ülejäänud seitsmel helistajal mõte peaministrile debati ajal helistama hakata, Vaga ei vastanud, vaid kordas uuesti, et peaminister ei olnud tema meelest võrdses seisus.

Eelneva omavahelise kokkuleppe kohta käiva küsimuse järel tegi Vaga pika mõttepausi ning vastas seepeale napisõnaliselt: "Ei."

Kiik lükkas väited nagu oleks Ratasele debati ajal vastuseid saadetud ümber. "Peaministril oli eile debatis kaasas ainult paberkandjal memo. See fakt on lihtsasti tuvastatav nii piltide ja ülekande põhjal kui ka ilmselt saates osalejatega suhtlemise pinnalt."