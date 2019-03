Reformierakond võtab päeva mõtlemiseks, partnerid valitakse homme

Reformierakond moodustas eile hommikul delegatsiooni esialgsete konsultatsioonide läbiviimiseks, mille tulemusel peaks selguma partnerid, kellega alustatakse sisulisi võimuliidu läbirääkimisi.

Juba esmaspäeva õhtul kohtuski Reformi tiim eesotsas Kaja Kallasega järjest Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi, Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega ning sotside liidri Jevgeni Ossinovskiga.

Täna vahendab Reformierakonna delegatsioon saadud infot ja muljeid erakonna juhatusele ning teistele otsustajatele ning selle pealt otsustatakse, milliste partneritega edasi minnakse. On võimalik, et Kallas suhtleb täna veelkord teiste võimalike partnerite liidritega, et vahetada eilsete kohtumiste infot ja tulemusi.

Delfile teadaolevalt korraldatakse ametlike koalitsioonikõneluste alustamise otsustamiseks homme partei juhatuse koosolek.