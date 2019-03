Reformierakond jääb ootama SDE ja Isamaa vastust, ent EKRE-ga on koostöö välistatud

"Jüri Ratase seisukohad muutuvad nii kiiresti, et järge ei jõua pidada," ütleb Reformierakonna juht Kaja Kallas vastuseks Keskerakonna esimehe Jüri Ratase tänasele avaldusele. "Esiteks, enne valimisi välistas ta EKRE-ga koostöö, nüüd teeb neile esmajoones ettepaneku alustada koalitsiooniläbirääkimisi."

Reformierakonna peasekretär Erkki Keldo ütles Delfile, et ilmselt on Keskerakond valimisõhtust saadik teinud teadlikke samme selle suunas, et saada valitsusjuhi koht enda kätte. "Meie ettepanekule vastasid nad eitavalt ja kuigi veel reedel ütlesid, et pall on Reformierakonna käes, siis kolm päeva hiljem tegi Keskerakond ettepaneku EKRE-le ja Isamaale. Mis nende kolme päevaga siis juhtus?" küsis Keldo.

"Pehmelt öeldes kummaline on jutt, et Jüri Ratase soov sellist ettepanekut tehes on ära hoida erakorralised valimised. Vabariigi valimiskomisjon pole isegi praeguste valimiste tulemusi välja kuulutanud, ammugi pole president veel teinud ettepanekut valitsuse moodustamiseks ning valitsuse moodustamise katse pole ka läbi kukkunud. Põhiseaduse kohaselt tekib oht erakorraliste valimiste väljakuulutamiseks alles 73 päeva peale tulemuste väljakuulutamist ehk kuskil jaanipäeva paiku," selgitas Kallas praegust olukorda.