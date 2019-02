Ratas vastuseks Kallasele: meie ei nõustu mitusada miljonit maksva maksumuudatusega ning tasuta ühistransport jääb

On selge, et üheks pühiküsimuseks on maksupoliitika. Ratas kinnitas, et Keskerakond toetab selliseid maksumuudatusi, millest võidab ühiskonna enamus, mitte vaid jõukam osa. "Me ei nõustu mitusada miljonit maksva maksumuudatusega, mis annab juurde 100 eurot kuus 2100 ja enam teenivatele inimestele, kuid ei paranda eakate ega madala ja keskmise palgaga tööinimeste elujärge," ütles Keskerakonna esimees.

Ta räägib Reformierakonna plaanidest. ETV hommikusaates sõnas Kaja Kallas, et nad soovivad, et 500 eurot tulumaksuvabadust kehtiks kõigile ehk ühetaoline maksusüsteem, mis ei karista edaspüüdlikkust, vahendas ERR Uudised. Ta tõi välja, et siin kompromissivõimalust pole.

Ratas lisas Delfile saadetud kommentaaris, et veel üks tingimus, millest koalitsioonikõnelustel ei taganeta, on Ratase kinnitusel ka erakorraline pensionitõus. "Majanduskasv on aastate jooksul Eestimaa eakatest lubamatult mööda läinud ning vanaduspensione pole üle kümne aasta erakorraliselt tõstetud. Peame ühiselt panustama, et töö ja laste kasvatamisega Eestit üles ehitanud inimesed oleksid meie ühiskonnas enam väärtustatud," rõhutas ta.

Laste- ja peretoetuste tõstmine on samuti Keskerakonna jaoks üks põhipunkte koalitsioonikõnelustel. Ratas tõi välja, et uus koalitsioon peab jätkuvalt seisma maaelu eest ning ei tohi minna tagasi aega, kus põllumehed olid Euroopa Liidu ametikaaslastega võrreldes ebaausas seisus ega saanud riigilt üleminekutoetusi. "Maaelu oluliseks osaks on tasakaalustatud regionaalareng ning seejuures on kahtlemata vajalik ka tasuta ühistranspordi arendamine ja laiendamine," leidis Ratas.