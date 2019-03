Raivo E. Tamm parlamenti! Riigikogu valimised tõid uute nägudena parlamenti sõjaväelasi, näitejaid ja mitu tugevat naist

Reformierakonna nimekirjas valiti riigikogusse Heiki Kranich. Kunagine Reformierakonna niiditõmbaja 90. aastatest töötas vahepeal poliitikast eemaletõmbununa Eesti Loto juhina, aga kui Keskerakond sai võimule, lõppes ka Kranichi töö lotofirmas ning Kranich naases poliitikasse.

Üle pika aja on Siim Kallas jälle riigikogu liige, samuti naases poliitikasse Siim Kallase valitsuse kunagine kultuuriminister Signe Kivi. Samuti valiti riigikogusse ära Kristina Šmigun-Vähi.

Keskerakonna kõige märkimisväärsem uus inimene on sõnakas linnapoliitik Raimond Kaljulaid, kes tegi paari aastaga läbi imelise tõusu ja sai valimistel 7334 häält.

Palju uusi inimesi on EKRE saadikute seas. Nende seas on tuntud kirjanik ja sõjaväelane Leo Kunnas, ajaloolane Jaak Valge, endine kõrge kaitseväelane, brigaadikindralina erru läinud Alar Laneman, samuti oma suure suuga tähelepanu pälvinud Urmas Reitelmann ja Ruuben Kaalep.

Isamaa nimekirjas on riigikokku tagasi valitud veteranpoliitik ja diplomaat Jüri Luik, samuti tuli poliitikasse tagasi Tõnis Lukas. Samuti on riigikogu uued liikmed näitlejad Raivo E. Tamm ja Üllar Saaremäe.

Palju uusi nimesid on ka sotsiaaldemokraatidel. Nende põnevamad uued saadikud on Marina Kaljurand, Katri Raik, Helve Särgava ja Riina Sikkut. 10 saadikuga sotsid paistavad silma selle poolest, et valituks osutus kuus naist ja neli meest.