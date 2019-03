Raimond Kaljulaid koalitsioonikõnelustest: Reformierakonna pakkumisse tuleks suhtuda tõsiselt

Kaljulaid märkis, et koalitsiooni mineku otsustab erakonna esimees praegune peaminister Jüri Ratas.

"Keskerakonna juhatuses on Jüri Ratasel kindel ülekaal, seega ma usun, et juhatus teeb küllalt täpselt sellise otsuse, nagu Jüri Ratas soovib," ütles Kaljulaid.

Millised on Keskerakonna kindlad nõudmised, Kaljulaid siiski öelda ei soovinud, sest koalitsioonikõnelustel tõstatavate põhiküsimuste paljastamist avalikkusele meedias enne kõneluste algust tuleks Kaljulaidi arvates vältida.

Keskerakonna juhatus koguneb homme hommikul. Kuuldavasti on partei sees on palju neid, kes kahtlevad, kas on mõttekas Reformierakonnaga liit luua. Üheks kõhkluste põhjustajaks on ebaselgus küsimuses, mida arvavad sellest niigi Keskerakonna põhimõtetes kahtlevad vene valijad. Samuti vastuoluline erakondade suhtumine maksusüsteemi.