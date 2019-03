"Rahva teenrid": koalitsioonikõnelused võivad kujuneda varasemast pikemaks

ERR-i ajakirjanik Mirko Ojakivi rääkis saates, et tema ei nõustu väidetega, et seekordsed valimised on viimaste aegade kõige igavamad, sest pole ühtegi intriigi ega ka peateemat, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Mina olen vastupidisel seisukohal - nii pingeline ja tasavägine pole ammu olnud. Esiteks pole teada, kas võidab Reformierakond või Keskerakond. Teiseks, kui varem on selliseid tasavägiseid seise valimiste eel ikka olnud, siis sel korral on esmakordselt see intriig, et kahel inimesel on väga reaalne võimalus saada järgmiseks Eesti peaministriks," rääkis ta.

Hundimägi prognoosis saates, et erinevalt varasemast võivad koalitsiooniläbirääkimised kujuneda pikemaks ja keerulisemaks.

"Sellepärast, et kohe otsa on tulemas europarlamendi valimised ja võib-olla erakonnad ei saa kohe oma nendest punastest joontest taganeda, mille nad on välja käinud."

Hundimägi lisas, et uus koalitsioon ei pruugi selguda üldse kiiresti, sest laual võib olla päris mitmeid kombinatsioone.