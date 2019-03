Politseile on täna seosest valimistega tulnud kümnekond teadet rikkumise kohta

Politsei- ja piirivalveameti vanemkomissari Marko Ildi sõnu on valimispäev seni möödunud politsei jaoks üsna rahulikult.

"Meie poole on teadetega pöördutud seni ligi kümnel korral. Näiteks antud teada, et valimisjaoskonnas puudub korrektne silt, on ainult suunda näitav nool. Oleme sellised tähelepanekud edastanud valimiskomisjonile," ütles Ild BNS-ile.

Paaril korral on teada antud kahtlusest, et keegi rikub valimisreklaami keeldu.

"Näiteks tajuvad inimesed sõidukil või haagisel olevat kujutist valimisreklaamina või on erakonna voldikud jäetud lauale kaubanduskeskuses, kus toimub ka hääletamine. Samuti on meile teada antud valimisreklaamist sotsiaalmeedias. Kontrollime ja hindame kõiki selliseid teateid ning vajadusel ka sekkume," rääkis Ild.

Kiiremaks reageerimiseks kõikidele valimistega seotud kutsetele teeb pühapäeval tööd tavapärasest rohkem politseinikke, samuti arvestavad patrullid valimistega ka oma marsruute valides.

"Loodame, et tänane oluline päev möödub rahulikult ja suuremate vahejuhtumiteta," lausus Ild.