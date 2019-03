Plagiaadimeister Vakra on riigikogust välja jäämas

Vakra on Sotsiaaldemokraatide esinumber Tallinna Nõmme ja Mustamäe ringkonnas. Peale valimisnimekirjade kinnitamist selgus aga, et Vakra on ammusel ajal plagieerinud oma bakalaureusetööd.

Valimisnimekirjad olid paljastuse ajaks juba lukus ja seal muutuseid teha ei saanud. Hääletamine polnud aga veel alanud, mistõttu valijatel oli võimalik skandaali kohta valimiskabiinis oma hinnang anda. Paistab, et praeguse seisuga ongi hinnanguks see, et Vakrat valijad riigikogus enam näha ei taha.