OTSEBLOGI ja FOTOD | Viimases "Valimisstuudios" astuvad väitlustulle peaministrikandidaadid

Valimiste eelõhtul kohtuvad otsustavas televäitluses Jüri Ratas (Keskerakond), Kaja Kallas (Reformierakond), Mart Helme (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Kaul Nurm (Vabaerakond), Kristina Kallas (Eesti 200) ja Zyleixa Izmailova (Eestimaa Rohelised).

Peaministrikandidaatide debatt

Kristina Kallas: Eesti 200 ei jää riigikogust välja. Ootus meile on väga kõrge. Reitingud kõiguvad üles-alla ega näita valimistulemust. Eesti 200 on teinud uskumatu spurdi. Oleme need, kes soovivad muutust ja edasiminekut ega soovi peenhäälestamist.

Johannes Tralla: Eesti 200 jääb tõenäoliselt riigikogust välja. Mis te valesti teete?

Helir-Valdor Seeder: valijad valivad konkreetseid kandidaate ja meil on alati olnud tugev nimekiri. Oleme avatud koostööks kõigi erakondadega. EKRE on saanud tegutseda ainult opositsioonis.

Andres Kuusk: Isamaa on muutunud reljeefsemaks, kas ees ootab liitumine EKRE-ga?

Jevgeni Ossinovski: Reformierakond oli sisemises stagnatsioonis ja valitsusevahetus oli positiivne. Sotside reiting on olnud kogu aeg 15 protsendi ümber.

Johannes Tralla: koalitsioonivahetusega sattusid sotsid olukorda, kus sotsiaalsed lubadused ei paistnud välja. Oli koalitsioon Keski ja Isamaaga viga?

Mart Helme: kui inimesed soovivad muutusi, siis nad hääletavad meie poolt.

Andres Kuusk: miks inimesed peaksid EKRE poolt hääletama, kui keegi ei taha koostööd teha?

Kaja Kallas: kogu meeskond töötab jätkuvalt ja isiklike vahendite panustamine nagu Keit Pentus-Rosimannus on positiivne.

Johannes Tralla: kui palju hoidis tagasi see, et kogu meeskond Kaja Kallast ei usaldanud?

Jüri Ratas: valimistulemus selgub homme õhtul, seis on väga tasavägine.

Andres Kuusk: küsitlus näitab Keskerakonnale hõbemedalit.

Alo: tore on näha, et kaheksast stuudiosse jõudnud erakonna "esimehest" lausa kolm on naised. See on Eesti poliitika mõistes ajalooline edasiminek.

Kehtib reegel üks minut vastuse kohta

Raimo: Alol on õigus, kuna seisud Keskerakonna ja Reformierakonna vahel paistavad olevat kriitiliselt lähedased, siis iga võidetud-kaotatud valija on just Ratase ja Kallase jaoks kõige tähtsamad.

Valimisdebati otsesaade on alanud.

Saadet juhivad Andres Kuusk ja Johannes Tralla.

Saateks ollakse valmis. Käivad veel viimased ettevalmistused.

Alo: Soovitan jälgida tänases debatis kahte asja. Esiteks, kumb jääb peale, Jüri Ratas või Kaja Kallas. On ju nemad peamised, kel lootus peaministriks saada. Ülejäänute puhul võiks eelkõige kriteerium olla, kas suudate kujutada seda inimest ette Eesti peaministrina.

Delfi reporteri sõnul räägivad saatejuhid praegu debati etiketist. Tuleb ikka käsi tõsta, kui soov sõna võtta, mitte teistele peale rääkida.

Alo Raun: Tere õhtust ka minu poolt! Jälgin ja kommenteerin koos teiega seekordse riigikogu valimisralli finaali. Ootan jalgalli MMi finaali laadset heitlust, kus vastamisi on tipud, oodata on dramaatilist, ent mitte tingimata kõige ilusamat mängu. Mida teie arvate, kes tänase debati võidab?

Kohapeal viibiva Delfi reporteri sõnul on stuudios üldiselt sõbralik õhkkond, nagu debattide eel üldiselt ikka. Muu hulgas on nalja visatud sellegi üle, et tea, äkki on üllatuskülaline Katrin Lust.

Heatujuline Ratas on ka nüüd stuudios kohal ning surus rahvamahelikult kõigil kätt.

Mart Helme lõõpis Kaja Kallase sinise kleidi aadressil: "Vale värv, see on meie värv, konservatiivide. Sa peaks ikka olema kollases."

Herman Kelomees: Soovin saatejuhtidele jõudu. Loodetavasti tekib vähemalt mõnel teemal ka päris väitlus, mitte ainult repliigivõistlus.

Raimo Poom: Tere jälgima otseblogi liidrite viimasest debatist ETV-s, mis peagi hakkab. Kas paar tundi enne valimispäeva toimuvalt sõult on veel midagi suurt oodata? Vaevalt, et saame teada midagi tõeliselt põrutavat. Kampaania jooksul on erakondade esimehi iga kandi pealt küstletud ja vastuseid saadud. Pea 40% valijatest on ka oma hääled juba ära andnud e- ja eelhääletusel. Usutavasti on ka homsetel hääletajatel siiski lemmikud juba enam-vähem selged. Ehk peamine sel debatil on kõigi jaoks väärikalt vastu pidada, mitte anda põhjust viimasel hetkel kellelgi pettuda ja teist valida. Vaatame siis, kas ja kes peavad vastu!

Arvestades ETV populaarsust eesti kodudes, oleks esimene peaministrikandidaatide debatt pidanud eetris olema juba paari kuu eest, kirjutab kommunikatsioonikonsultant Jüri Estam.

Jüri Ratast veel ei ole, kuid stuudiosse saabus Mart Helme.

Kaja Kallas ütles Delfile, et vara öelda, kumb kahest suurest homme võitjaks kuulutatakse. Ta lisas, et sõltub, kuidas suudetakse oma valijad hääletama saada. Võimaliku koalitsiooni osas kordas ta, et Reformierakond on välistanud koostöö vaid EKREga, kõik muud kombinatsioonid võimalikud.

Stuudiosse jõudis ka heatujuline Ossinovski. Millest täna räägime? Kõigest," lõõpis ta saatejuhtidega.

Jevgeni Ossinovski sättis äsja kodus debati jaoks lipsu kaela:

Täna on poliitikud väga usinalt viimase minuti reklaami teinud.

Kaja Kallas postitas sotsiaalmeedias aga viimasest kampaaniapäevast mälestuse: talle olevat kingitud selle käigus kaks heeringat, teepakk ja karikatuur.

Ettevalmistused debatiks on hoos. Grimmitoas on naisduo - kaks Kallast. Stuudios on kõik paigas. Millest peamiselt räägitakse saatemeeskonna ja poliitukute hulgaski? Poliitika, ei. "Tõde ja õigus" ning suusatamine.

Mõned erakondade liidrid tulevad täna stuudiosse otse põllu pealt. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder oli hommikul oma valimisringkonnas Viljandis turuplatsil kampaaniat tegemas.