OTSEBLOGI JA FOTOD | Koalitsioonikõnelused jätkuvad esmaspäeval. Seeder: e-valimised jäävad

Valitsuse moodustamine

EKRE esimehe Mart Helme käest küsiti ka seda, kas poeg Martin peaks arstide ees vabandama, nagu arstide liit soovis. Mart Helme aga vastas, et arstid on ilmselt asjast valesti aru saanud ning Martin vabandama ei peaks.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul võtsid keskkonnateemad ja e-riik täna rohkem aega.

Seeder kinnitas, et ehkki e-valimised ei ole veel jutuks tulnud, siis neid ära ei hakata kaotama. Samuti tuleb veel lauale arutelu pensionisamba üle.

Tänastest kõnelustest peaks esialgse info kohaselt tulema kokkuvõtted kella 17.35 ajal, kui asjaosalised on lubanud pressiga suhelda.

Koalitsioonikõnelused jätkuvad täna pärastlõunal. Mis kellani, pole veel otsustatud. Seejärel tuleb kõnelustes ilmselt pikem paus. Jüri Ratas sõidab homme kaheks päevaks tööasjus välismaale.

Ratas nentis, et hirm on ühiskonnas suur koalitsiooni ees, kus EKRE. Ratas: kas ma suudan ja kas me saame öelda selge sõnumi, et hirmul ei ole põhjust? Ei ole põhjust. Me ei pööra Eesti riiki 180 kraadi teise suunda, seda ei juhtu. See rada, mida Eesti käinud, Eesti käib edasi.

Vikerraadio eetris lausus peaminister Jüri Ratas, et mis puutub haridusse, siis siin pole veel lõplikku kokkulepet tehtud. Ta ei öelnud, mis saab õppekeelest. EKRE ja Isamaa on teatavasti tugevasti eestikeelestamise poolt. Samuti pole veel kindlaid kokkuleppeid selle osas, mis saab halli passi omanikest. "Pole saladus, et kodakondsuspoliitikas vaid Keskerakond on öelnud, et soovime teha teatud muudatusi, et lahendada nende inimeste küsimus. Ei ole normaalne olukord, kus anname noortele välja halle passe. Kodakondsus puudub. Kas suudetakse lahendada selles koalitsioonis? Väga keerulised läbirääkimised on ees. Raadiostuudios ei julge öelda, kuidas lahendus tuleb."

Keskerakond saatis pressiteate "Kolme erakonna eesmärgid on ülikiire internet ja eesti keele laialdasem kasutamine IT-lahendustes", kus pole sõnagi juttu e-valimistest. Keskerakonnast kinnitati Delfile, et antud teema võib veel päevakorda siiski kerkida.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi kommenteerib Arstide liidu nõuet, et Martin Helme vabandaks. "Meie soov on, et igasugune diskussioon erinevates küsimustes oleks konstruktiivne ning teineteist austav. Keskerakonna, EKRE ja Isamaa konsultatsioonikõnelustel on kokku lepitud punkt, mis ütleb, et laiendame nõustamisprogramme teadlikuks pereplaneerimiseks, tervete laste sünniks, emade tervise kaitseks ja abortide arvu vähendamiseks. Usun, et kõik Eesti meditsiinitöötajad annavad igal alal oma töös endast parima ja juhinduvad abi vajajate heaolust ning vajadustest. Keskerakonna esimees Jüri Ratas on tunnustanud Eesti Naistearstide Seltsi pikaajalist tööd eriala arendamisel ning oma liikmete kutseoskuste arendamisel."

Täna pärastlõunal kogunes riigikogus Reformierakonna juhtladvik. Kaja Kallas kinnitas Delfile, et pole maetud maha mõtet, et nad ikkagi saavad koalitsiooni moodustada. Nad suhtlevad EKREIKE liikmetega. Kallase sõnutsi on seal inimesi, kes on tolle plaanitava koalitsiooni vastu.

Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" ütles Jüri Ratas, et Rail Balticu teemal tuleb mõtteid edasi vahetada, ent tema jutust kõlas vastu, et on selge – projektist ei loobuta. Ta ütles, et oleks ülikeeruline kui mitte võimatu pöörata nulli see, mis juba tehtud. Ta selgitas, et on tehtud palju tööd ja antud rahvusvaheliselt lubadusi nii Lätile kui Leedule.

Stenbocki maja juurde kogunesid protesteerivad tudengid.

Urmas Paet (Reformierakond) kommenteerib Helme sõnavõttu. "Eilne Eesti Televisiooni saade Esimene stuudio oli katastroof. Eetrisse lasti jälle Martin Helme, kes ründas räigel ja äärmiselt ebaausal moel Eesti arste. Samuti loopis ta muid valesid paremale ja vasakule. Muuhulgas teatas ta jälle justkui korraldaksin ma välisajakirjanike seas Eesti nn koalitsiooniläbirääkimiste vastast kampaaniat. See oli puhas vale. Eesti Televisioon peab andma vastulauseks sama suure auditooriumi ees sõna neile, keda ta saatekülalised Martin Helme ja Janek Mäggi alusetult süüdistavad ja laimavad. Martin Helme käitumine alavääristab ja veab alt ka EKRE enda toetajad, kellest enamik kindlasti ei nõustu, et nende toetatud erakonna üks juhte alandab Eesti arste ning valetab ETV eetris."

Sven Sester tegi neljajalgsele protesteerijale pai.

Kõnelused algasid täna kella 10 paiku. Poliitikuid tervitasid taas ka protesteerijad.

Hetkel arutlevad delegatsioonid keskkonna ja energeetika teemadel.

Täna osalevad koalitsioonikõnelustel Mart Helme, Martin Helme, Henn Põlluaas ja Rene Kokk Eesti Konservatiivsest Erakonnast, Kadri Simson, Jüri Ratas, Mailis Reps ja Jaanus Karilaid Keskerakonnast ning Sven Sester, Helir-Valdur Seeder ja Aivar Kokk Isamaast.

Avalikkus kibeleb teada saama, mida koalitsioonikõnelustel arutatakse. Selgus peaks tulema kell 16:30.

Täna jätkuvad arutelud järgmistel teemadel: keskkond, e-riik, kodanikuühiskond, riigivalitsemine ja demokraatia

Täna on arutatud tuliselt ning pikalt. Senini on igaõhtuselt toimunud pressibriifing, kus on vahendatud läbirääkimiste tulemusi, kuid täna jääb see ära. Vanalinnas sajab vihma ning Stenbocki maja ees on täielik vaikus. Tuletame meelde, et tänased arutelud tiirelsid kaasava majanduse, maksukeskkonna ja tööturu teemadel. Üleüldse pidid sellenädalased kõnelused tulema raskematel teemadel, kui eelmisel nädalal. Ootame huviga, mida vahendatakse.

Eesti naistearstide selts saatis avaliku kirja peaminister Jüri Ratasele. Delfi avaldab kirja täismahus.http://www.delfi.ee/article.php?id=85630319

Läbirääkimised koalitsiooni moodustamiseks jätkuvad sel nädalal uue hooga. Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esindajad kogunesid täna kella 10ks Stenbocki majja, kus täna otsitakse ühist meelt kaasava majanduse, maksukeskkonna ja tööturu teemadel.

Selleks nädalaks on koalitsioonisobingutele joon alla tõmmatud. Kohtumised jätkuvad uuel nädalal.

Siit saab lugeda täpsemalt, millest räägiti: http://www.delfi.ee/article.php?id=85621641

Ratas lükkab ümber, nagu oleks läbirääkimisruumist tulnud "valjusid hääli" või vaidlusi. Kõik on korda aetud normaalse vestlustooniga.

Ratas teatab, et iga teema peale on kulunud paar kuni neli tundi. Selle teatega lõppeb püstijala pressikonverents.

Miks toimuvad läbirääkimised üldse Stenbocki majas? Ratas vastab, et seal on neid ka varem toimunud.

Helme toob välja, et "Ekre sõprade klubis" on ligi 7000 inimest kõik selle koalitsiooni sündimise poolt. Helme nimetab noorte kirjade saatmist vähetähtsaks algatuseks: "kui keegi organiseerib kuskil mingeid kirjakesi, siis see on tegelikult pinnavirvendus, suure osa ühiskonna soov on stagnatsiooniajast välja tulla uute mõtetega," sõnas Helme.

Ratas kordab oma lubadust noorte kirjadele vastata.

Jüri Ratas ei võta kriitikana osaks seda, nagu oleks ta meedias üldsõnaline olnud. "Need sõnumid, mida oleme viie päeva jooksul välja andnud, pole kuidagi pehmed,". Helme palub ära oodata koalitsioonilepingu.

Täna arutatati ka lähisuhtevägivalda, millega plaanib koalitsioon samuti võidelda. Juttu oli ka pedofiiliast, arutati, kuidas saaks laste- ja muude õppeasutuste juhid teha täiendavat kontrolli palgatavatele isikutele. Laua peal olevat olnud pedofiilide registri sisseviimine või lisarakendus karistusregistrile, kust saab just pedofiiliakuritegusid kontrollida.

Sõjaväestatud piirivalvest - Mart Helme ütles, et piirirvalve osas saavutas EKRE osaliselt soovitu. Enda väitel pole EKRE kunagi ette kirjutanud formaati, milline see piirivalve olema peaks, kuid mingi täiendav struktuur on plaanis luua. Ratas lisas, et igasugune illegaalne immigratsioon, ükskõik, mis suunas, on taunitav ning sellega soovib valitsuskoalitsioon võidelda.

Isamaad esindab täna Raivo Aeg, kes sõnas, et lastetoetused on koalitsioonile olulised. "On oluline, et me ei kaotaks juba olemasolevat julgeoleku võimekust, sest paljud inimesed jõustruktuuridest hakkavad minema pensionile,".

Mart Helme sõnas, et paljudes asjades leiti kompromiss, kuid kompromissi ei saavutatud rahaliste katete leidmises kõikidele nendele küsimustele.

Jüri Ratas annab aru, et täna räägiti perepoliitikast ja turvalisusest. Soovitakse seda, et noored pered saaksid riigi tagatisega soetada oma kodusid. Lisaks lepiti kokku, et KOV-ide kohalikud korraüksused saavad juurde täiendavaid volitusi korra loomiseks. Vastu seistakse illegaalsele immigratsioonile. Lepiti kokku ka selles, soovitakse luua politsei- ja piirivalve alla täiendav struktuur oma juhtimise, mis tegeleks tugevndatud piirivalvega ning eriti kiirreageerimisega. Sellist koolitust plaanitakse hakata andma sisekaitseakadeemias.

Pressiteate vahendusel anti teada, et ühele teemaplokile on täna joon alla tõmmatud. http://www.delfi.ee/article.php?id=85621451

Üllar Saaremäe avaldas eile "Ringvaates", et tema Isamaa kandidaadina, vaatab koalitsiooniläbirääkimistele teatava umbusuga. Siiski kinnitas ta hiljem, et usaldab oma erakonna juhte. http://www.delfi.ee/article.php?id=85620745

Ka täna saavad EKRE, Keski ja Isamaa esindajad Stenbocki majas kokku, et arutada järgmisel teemadel. Täna on luubi all rahvastik ja siseturvalisus.

Valitsuse moodustamine veereb omasoodu edasi. Kivirähk kirjutab oma kolumnis EKRE "ilusaks" joomisest: http://www.delfi.ee/article.php?id=85606463

Väike paus kuumadesse kõnelustesse. Selge on nüüd see, et abort jääb siiski haigekassa poolt rahastatuks ning teadusrahastusele suunatakse suurem tähelepanu.http://www.delfi.ee/article.php?id=85614557

Täna protestivatele noortele lubas Ratas, et keskkonnateemad tulevad kõne alla järgmisel nädalal.

Hambaravihüvitise küsimus pandi Helme sõnul "koledasse Exceli tabelisse, aga rahalised vahendid tuleb selleks hiljem leida".

Mart Helme rõhutas, et juba välja kuulutatud sõltuvusteenuste pakkumise osas on tegemist positiivse teenusega inimestele, kes seda vajavad. Jüri Ratas rõhutas eraldi, et tervisekeskuste rajamine peab olema senisest prioriteetsem.

Teadusvaldkonnas oldi ühel meelel, et teadusrahastus on oluline, seejuures eriti "rahvusteadus". Jõuti kompromissile, et riiklik rahastus oleks 1% riigikassast, teine 1% erarahastusest.

Kuuldavasti pole tervishoiuteemalistest lubadustest rääkides läbi läinud EKRE lubadus aborte teha maksumaksja raha eest. Niisiis abordid jäävad riiklikult rahastatud teenuseks.

Kell 14 pidi koalitsioonikõnelustes auk tekkima. Keskerakonna pressiesindaja vahendas nende seisu: mõndagi on praeguseks kokku lepitud tervishoius ning teaduse valdkonnas. Haridusteemalised arutelud jätkuvad pingsalt pärastlõunal!

Kell sai 10, Isamaa, EKRE ja Keskerakonna esindajad kogunesid taas Toompeal. Stenbocki maja eest jalutas läbi ka lähedalasuval Lossiplatsil parasjagu protestiv kliimastreikija.

Tervishoiu teemades otsustas võimalik koalitsioon suunata täiendavaid summasid pereplaneerimise meetmetesse ning sõltuvusraviga tegelemiseks. http://www.delfi.ee/article.php?id=85610093

Keskerakond täpsustas, et pensionitõusu teema ei tule täna, vaid lähipäevadel. Täna räägitakse haridusest ja teadusest. Kõikidele küsimustele, mis puudutab eilseid otsuseid, võib oodata vastuseid vaid koordineeritud pressiteate vahendusel.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi ütles, et eile lõppesid kõnelused natuke enne südaööd. Tervisevaldkonna kokkulepped on koos, täna jätkatakse sotsiaalvaldkonnaga, sealhulgas tuleb täna arutusele pensionitõusu küsimus, mis on Keskerakonna üks põhilisi lubadusi.

Tere hommikust! Läbirääkimised kestsid eile hommikutundeni, omaette "skandaal" lahvatas Janek Mäggi väljaütlemiste peale "Esimeses stuudios", mida Urmas Paet kindlalt tagasi lükkab. http://www.delfi.ee/article.php?id=85608921

Kella 23 ajal läbirääkimised alles käivad ning millal delgatsioonid õhtule saavad, ei oska praegu keegi ennustada.

Mart Helme ütles "Aktuaalsele kaamerale", et EKRE poolt on ühe tervishoiu teemana laual meditsiinilise põhjenduseta abortide rahastamise lõpetamine. Teiste erakondade esindajad ei öelnud, mida nemad sellest arvavad.

Seeder ütles "Aktuaalsele kaamerale", et koalitsioonikõnelustel lepiti kokku, et loomeinimeste toetused suurenevad.

Täna enne seitset tegid läbirääkijad pausi, et tutvustada seni arutatud teemasid. Keskerakonna esindaja Mailis Reps rääkis, et kõige pikemalt, kaks tundi, räägiti hoopis jalgpallist. Nimelt arutati, kui ambitsioonikas olla ja kas imiteerida Islandi jalgpalliprogrammi. Leiti, et Islandit võiks kopeerida küll ja ehitada selle eeskujul palju talvekindlaid jalgpallihalle, kui selle jaoks raha on. See, kas raha on, selgub siis, kui tulude ja kulude excel kokku lüüakse. EKRE esimees Mart Helme ütles, et esialgu pole kokku lepitud, kas jäädakse riigieelarve tasakaalu juurde või ollakse valmis kulude katmiseks laskma eelarvet defitsiiti. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Isamaa seisab praeguses valitsuses eelarve tasakaalu eest ja teeb seda ka järgmises.

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa konsultatsioonidel leiti, et enam tuleb toetada noorte liikumisharrastusi ja Eesti tippsporti, tagada huvihariduse kättesaadavus ning edendada rahvuskultuuri nii kodus kui ka välismaal. http://www.delfi.ee/article.php?id=85607195

Läbirääkimistele siiski ei saa tänaseks joont alla tõmmata. Noorsootöö, spordi ja isamaalise kasvatuse teemadel arutelu läbi, see jätkub nüüd tervishoiu teemadel. Kõnelused võivad venida veel tunde.

Peagi annavad Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esindajad aru tänastest konsultatsioonidest.

Martin Helme on tõepoolest oma Facebooki lehele postitanud, et kahetseb intervjuud. Ta toob selgelt välja, et andis selle intervjuu teadmises, et erakond EI osale koalitsioonikõnelustes. Näib, et koalitsioonikõnelused on sundinud Helmet oma väljaütlemisi pehmendama.https://www.facebook.com/martin.helme.9/posts/10157683939507079#w=500

Juttu tuli Ruuben Kaalepi väljaütlemistest, Hitlerist ning Deutsche Welle intervjuust. "Sellest isikust, kellest eile intervjuus juttu tuli, temast pole mitte midagi head öelda," viitas Ratas Hitlerile. Mis puudutab Deutsche Wellele antud Martin Helme intervjuud, siis sellel teemal on Ratas temaga ka ise rääkinud. "Vaevalt, et ta selle üle õnnelik on, ma olen temaga sellel teemal rääkinud,".

Ratas tegi ka selle selgeks, et tema positsioon ränderaamistiku osas pole muutunud. "Eesti on sinna andnud oma toetuse, välisministeerium on öelnud, et see ei too lisakohustusi," sõnas Ratas. EKRE ja Isamaa on vastupidisel seisukohal

Mikser: kui ma loen meediast sõnumeid, kuidas ühe koalitsioonikõnelustes osaleva erakonna juhtfiguurid arutlevad meedias, kas Hitler oli suur või väga suur väejuht ning kas EL on nõukogude liidu sarnane või mitte. Kas see ongi meediapilt, mida me kuvada tahame väljaspoole?

Jüri Ratas teatas, et tema valijad pole teda valinud olema passiivne osapool. Ta peab olema aktiivne osapool. "Ma ei lähe koalitsioonileppesse, kus on kirjas punkt peade maha võtmisest, loomulikult ei lähe!"

Reinsalu, kes muuhulgas ka Isamaa delegatsiooni osa olnud on, teatas pressikonverentsil, et asi, mida Eestis suurima hingevärinaga oodatakse, on hoopis kevad! See kõrvale jättes on koalitsiooniläbirääkimised laual. Jüri Ratas kommenteeris, et ta pole ümber hinnanud ÜROd, inimõigusi või muid põhimõtteid, millesse ta senini on uskunud. Talle meenub valulikult ping-pong, mida mängiti ränderaamistiku ümber sügisel. Mikser pistis vahele, et koalitsiooni tuleb hinnata oma tegude järgi.

Nagu ikka, toimub ka sel neljapäeval loetud minutite pärast valitsuse pressikonverents. Kohal on vana valitsuskoosseis, eesotsas Jüri Ratasega. Ratas peab tunni aja pärast ehk kell 13 juhtima koalitsiooniläbirääkimiste järgmist peatükki.

Mailis Reps puhus juttu vene Delfiga, kus tõi intervjuus välja, et venekeelsete koolide saatus on Keskerakonna jaoks koalitsiooniläbirääkimistel kõige valulikum punkt. Vaatamist: http://www.delfi.ee/article.php?id=85599349

Postimees vahendab täna hommikul värsket Kantar Emori uuringut, mille järgi kolmest koalitsioonvariandist eelistavad Eesti inimesed kõige vähem (24 protsenti) just hetkel kokku pandavat Keskerakonna, EKRE ja Isamaa liitu.

Täna jätkavad Keskerakonna, EKRE ja Isamaa esindajad läbirääkimisi kell 13, laual tervishoiu- ja sotsiaalteemad.

Neilminutitel hakkab kolmikliit andma ülevaadet, mida pärastlõunasel kohtumisel arutati. Pressiteade vahendas, et regionaalpoliitikat puudutanud kõneluste kokkuvõte oli "maapiirkondade kiirem areng".

Kristina Kallas: kas on saavutataud Eesti poliitika koostöövõimetuse madalaim tase?"Mul on piinlik Eesti maine pärast, kuid palju tõsisem on ahastus selle pärast, et meie valitud juhid ei taha mitte juhtida, vaid tahavad võimu. Meil ei ole täna poliitikas mitte liidrid, vaid parteijuhid, kes näevad oma peamise ülesandena oma meeskonnale võidupositsioonide kindlustamise, mille auhinnaks on ministrikohad," kirjutas sotsiaalmeedias Eesti 200 esimees Kristina Kallas. "Mis praegu toimub ei ole ju mitte Eesti riigi juhtimise planeerimine järgmiseks neljaks aastaks, vaid kõige ehedam võitlus võimu pärast. Riigi tuleviku teemad on ära unustanud ja sahtlisse pandud. Riigireform, eelarve reform, majanduskasvu ambitsioon, hariduse väljakutsed - mitte nendest ei räägitud konsultatsioonidel, vaid ikka sellest, kuidas jagatakse ministriportfelle," kirjutas ta."Kas on saavutatud Eesti poliitika koostöövõimetuse madalaim tase?" uuris Kallas. "Inimeste usaldus on maha mängitud ning usaldust ükskõik millise tulevase valitsuskoalitsiooni vastu ei saa enam antud olukorras tekkida. Kui suur osa rahvast valitsust ei usalda, kuidas saab selline valitsus hästi juhtida?"

"Mis sa ukse taga ootad, tule sisse," ütles diplomaatilise korpusega kohtumisele saabunud Mailis Reps ukse taga oodanud fotograafidele ja ajakirjanikele. Nimelt pidigi esialgu ürituse juurde pääsema ka ajakirjandus, see tegelikult võimalik ei ole. Repsile tuli see üllatusena.

Samal ajal kui Keskerakonna, Isamaa ja EKRE delegatsioonid diplomaatilisele korpusele oma välis- ja julgeolekupoliitika suunda tutvustavad, jalutas Toompea lossi koridoridest läbi Reformierakonna esimees Kaja Kallas. "Kas see toimub siin, ma mõtlesin, et konverentsikeskuses…" muigab ta ja jalutab ära. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242709

EKRE volikogu esimees Urmas Reitelmann ütles Keskerakonna ja EKRE vahelisi vaenulikke rünnakuid kommenteerides, et tegemist oli loomuliku valimiseelse võitlusega. Vastupidiselt Isamaa esindajate lootusele Reitelmann EKRE pehmenemist ei ennusta.http://www.delfi.ee/article.php?id=85593029

Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni juht Guy Verhofstadt saatis eile Jüri Ratasele e-kirja, milles avaldab tungivalt lootust, et too loobuks plaanist moodustada valitsuskoalitsioon, kuhu kuulub EKRE. http://www.delfi.ee/article.php?id=85592917

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa esindajad kohtuvad riigikogus Eestis resideeruvate suursaadikutega, et tutvustada eile vastu võetud ühisavaldust välis- ja julgeolekupoliitikas. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242707

Täna kohtunud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimalik võimuliit jätkab põllumeestele üleminekutoetuste maksmist maksimaalses lubatud määras ning seisab põllumeeste võrdsete konkurentsitingimuste eest Euroopa Liidus. http://www.delfi.ee/article.php?id=85592287

Kaja Kallas kinnitas, et Reformierakond on valmis moodustama valitsust võrdsetel alustel ja seda kuni ministrikohtadeni välja. http://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/kaja-kallas-reformierakond-on-labiraakimistele-jatkuvalt-avatud?id=85592773

Valimisjärgses furooris on kooseluseaduse kehtivusest tehtud üks kontrollküsimus, millega testitakse pühendumust salliva ja avatud riigi jätkumisele, kirjutab Kari Käsper. http://www.delfi.ee/article.php?id=85591873

Kaja Kallas siiski ei pakkunud Jüri Ratasele peaministritooli. Postimehe ajakirjanik kuulis valesti.

Postimehe andmetel pakub Kaja Kallas Jüri Rataselee peaministritooli. Kallas ütles Delfile, et see on vale info.http://www.delfi.ee/article.php?id=85591893

Martin Helme: harjuge ära! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme kirjutas eile hommikul sotsiaalmeedias, et lasi pilgu meediast üle ning pugistas naerda. "Ma lihtsalt pidin nautima seda ulgumist ja hammaste kiristamist. Sallivuslased on korraga ahastuses ja raevus! Üks ütleb, et palvetaks, kui oskaks. Hilja, Fedja! need, kes oskasid, palvetasid juba kuude kaupa ja teevad seda praegugi, aga mitte Kanadasse emigreerumise toetuseks vaid kümnete tuhandete majandusemigrantide kodumaale tagasi tulemiseks."Tema hinnangul on meedia põhirõhk sellel, et kütta üles vaenu ja umbusku Keskerakonna venelaste ja Konservatiivse Rahvaerakonna vahel. "Selleni olete siis jõudnud, haledad läänemeelsed liberaalid: teie viimane õlekõrs on härdalt kaasa tunda, kui kurb ja raske on täna olla Yana Toom või Mihhail Kõlvart. Teate, ma olen nende mõlemaga piisavalt kokku puutunud, et teie meeleheitefantaasiat Keskerakonna lõhenemisest jahutada. Nad mõlemad on väga külma kõhuga ja ratsionaalsed ning professionaalsed poliitikud, kes oskavad arvutada ja enda ja oma valijate eest seista," kirjutab ta. Helme lisas, et EKRE-l oli 100 000 valijat ning nende valitusse saamine oli valijate otsus. "Harjuge ära," soovitas ta. https://www.facebook.com/martin.helme.9/posts/10157678562932079&width=500

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa esindajad kohtuvad diplomaatilise korpusegaTäna kell 14 kohtuvad riigikogus Keskerakonna, EKRE ja Isamaa esindajad Eestis resideeruvate suursaadikutega, et tutvustada eile vastu võetud ühisavaldust välis- ja julgeolekupoliitikas.Keskerakonna juhatuse liige, asespiiker Enn Eesmaa rõhutas, et juhul, kui luuakse uus valitsuskoalitsioon Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel, jätkub Eesti välispoliitiline joon ning tihe koostöö nii Euroopa Liidu, NATO kui ka ÜRO partneritega. "Eile oli kolmikliidu esimene konsultatsioon, kus arutati justnimelt välis- ja julgeolekupoliitikat, et kinnistada esmajärjekorras välispoliitilise järjepidevuse olulisus, sealhulgas ka meie rahvusvahelistele partneritele," selgitas Eesmaa, kelle sõnul oli eilne konsultatsioon konstruktiivne ning sisulisi erimeelsusi erakondade vahel ei olnud.Eesmaa sõnul on Eestis täna ka neid poliitilisi jõude, kes on eelistanud välispartnerite silmis maalida võimalikku koalitsiooni negatiivses ja Eestile kahjulikus valguses, õõnestades seeläbi kahetsusväärselt meie välispoliitilist kuvandit. "Kohtume suursaadikutega, et eile vastu võetud põhimõtted ka isiklikult üle rõhutada ning vastata küsimustele, mis on diplomaatilisel korpusel tekkinud," ütles Eesmaa.

Paistab, et Isamaas on veel neid, kellele Keskerakonna ja EKREga loodav valitsusliit meelt mööda ei ole. Erakonna liige Lea Metsmees teeb Isamaa naisperele ettepaneku parteist lahkuda, kui EKREga koos valitsusse minnakse. https://www.facebook.com/lea.metsmees/posts/2164504970263018&width=500

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE delegatsioonid jätkavad täna koalitsiooniläbirääkimisi. Tänane esimene kohtumine algas kell 10 Stenbocki majas.

"Uskumatu, et veel 21. sajandil on meie Riigikogus erakond, kelle liikmed räuskavad avalikes kohtades „Heil Hitler!“ Veel uskumatum, et leiduvad erakonnad, kes oma pöörases võimujanus soovivad sellist erakonda valitsusse," kirjutab Urmas Sutrop. http://www.delfi.ee/article.php?id=85589309

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna auesimees ja endine Eesti president Arnold Rüütel peab õigeks, et EKRE ja Isamaa otsustasid ühisesse valitsusse minna ning usub, et ka üsna teistsuguste vaadetega Keskerakond on valmis kompromissideks.http://www.delfi.ee/article.php?id=85589009

Kõlvart rääkis, et see oli ette teada, et Keskerakonna otsus alustada kõnelusi EKRE-ga põhjustab ühiskonnas negatiivse vastukaja.http://www.delfi.ee/article.php?id=85588953

Keskerakonna volikogu liige: mul ei ole võimalik selle koalitsioonilepingu poolt hääletadaRiigikogusse valitud keskerakondlane ja Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet kirjutab oma Facebooki seinal, et ta on nördinud ning et tal on raske aktsepteerida seda, et tema erakond peab EKREga koalitsioonikõnelusi. "Ma ei saa nõustuda nende liikmete väljaütlemistega vähemuste, Teise maailmasõja ja holokausti kohta, õigusriigi põhimõtete eiramisega, suhtumisega naiste rolli ühiskonnas. Sellist asja ei tohi olla normaalses, kaasaaegses riigis," kirjutab ta. Svet lisas, et mõistab loogikat, et ilma Keskearakonnata on ilmselt iga teine koalitsioon palju parempoolsem; et ka EKRE poolt hääletasid sada tuhat valijat, kelle arvamust tuleb austada ning et ainult koalitsiooni juhtivpartner olles saab Keskerakond paremal määral seista oma valijate eest. "Ent siiski ei suuda ma heaks kiita koalitsiooni nendega, kes nimetavad mind ja minu rahvuskaaslasi vähkkasvajaks," sõnas Svet.Ta sõnas et pole erakonna juhatuses, kus tehti otsus koalitsioonikõneluste pidamiseks. "Kui kõnelustest sünnib aga koalitsioonileping, siis see pannakse hääletusele erakonna volikogus, mille liige ma olen. Ei usu, et mul on võimalik selle poolt hääletada."https://www.facebook.com/vladimir.svet.3/posts/2248774348492031&width=500

Täna hommikul koguneb Reformierakonna juhatus erakonna kontorisse poliitilist olukorda arutama. Ajakirjandusele on lubatud jagada kommentaare keskpäeva paiku.

"Eesti taunib resoluutselt ja jätkuvalt rahvustevahelise vaenu ilminguid ja ühiskonda lõhkuvat retoorikat," ütles Keskerakonna juht Jüri Ratas kõneluste järel. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-voimulabiraakijad-teatasid-edusammudest-ehkki-vahepeal-laks-vaidlus-upris-tuliseks?id=85587515

Inimesed on hämmastunud, hämmeldunud. Aidatakse valitsusse kõrtsis „Heil Hitler“ karjujaid! https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/video-ansip-keegi-ei-moista-juri-ratast-nii-mitu-aastat-euroopas-ringi-kainud-aga-pole-uldse-aru-saanud-kuhu-ta-sattunud-on?id=85584575

Eesti lähtub rahvusvahelistest kokkulepetest ning toetame tihedat koostööd meie partneritega Euroopa Liidus, NATOs ja ÜROs,” rõhutas Keskerakonna esimees Jüri Ratas. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ratas-koneluste-eesmargiks-on-edendada-sidusat-ja-hoolivat-uhiskonda-kus-igauks-tunneb-end-turvaliselt-helme-lubab-koostood-poolaga?id=85587471

Neil hetkil lõppes EKRE, Isamaa ja Keskerakonna järjekordne kõnelustevoor, kus räägiti julgeolukupoliitikast. Keskerakonna saadetud pressiteatest nähtub, et parteid on suutnud leppida kokku, et edaspidigi lähetub Eesti rahvusvahelistest kokkulepetest ning "toetab tihedat koostööd meie partneritega Euroopa Liidus, NATOs ja ÜROs".

Valju vaidluse keskelt kostis veel valjemalt üle Reinsalu hääl: "Mart, Mart, Mart, kuuled vä?" Lärm nagu mõnes õllesaalis, teatab Delfi reporter kohapealt. Keegi plaksutas, siis võeti lauslärmi vaiksemaks.

Käib tuline debatt Ratase ja Reinsalu vahel, millele kostab aeg-ajalt vahele pisut kõrgem hääl Martin Helmelt.

Koalitsioonikõnelused on kestnud ligi kolm tundi. Vaieldakse sõnastuse üle. Hääled kostavad ukse tagant valjult ja võidu üle üksteise jutu, teatab Delfi ja Eesti Päevalehe ajakirjanik kohapealt. Olukord tundub ärev. Isamaa liider Helir-Valdor Seeder on juba lahkunud.

Küsimusi on, vastuseid esialgu mitte ainsatki. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-ajakirjanikud-piiravad-juri-ratast-kes-hetkeks-labiraakimistetoast-valja-astus?id=85585789

Läbirääkijad kogunesid, täna on jutuks kaitsepoliitika ja siseturvalisus. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242683

Kümned noored Eesti inimesed saatsid (ja saadavad) täna kirju Eesti peaminister Jüri Ratasele, sest tunnevad muret võimaliku EKRE, KE ja Isamaa vahel loodava koalitsiooni osas. Noored pöördujad koondas kokku jurist Birgitta Ots. Eesti Päevalehe arvamuskülg avaldab noorte algatuse kirjad ja pöördumise täismahus. https://epl.delfi.ee/news/arvamus/kirjad-juri-ratasele-kumned-eesti-noored-ja-tegusad-kodanikud-saatsid-peaministrile-voimaliku-koalitsiooni-osas-murekirjad?id=85583763&fbclid=IwAR3UDO-_QXEyPXIcD3IGa4xXEyyGISbfDg6ISxwsXULFFlcUeoYfZdGDeHA

Ratas kinnitas Delfile, et EKREIKE koalitsiooni eesmärgiks pole peaministri ameti säilitamine, vaid ta on valmis ka riigikogu opositsiooniliikmena oma valijate huve kaitsma. https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/delfi-video-juri-ratas-ma-ei-arvanud-et-need-koalitsioonilabiraakimised-tulevad-kerged-ja-lahevad-lepase-reega?id=85582007

"Ei suudeta uskuda, et selliseid valikuid võiks teha ainult soovist ise peaministrina jätkata," nentis Paet. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-urmas-paet-europarlamendis-ei-suudeta-uskuda-et-liberaalne-keskerakond-kutsus-ilma-otsese-vajaduseta-labiraakimistele-ekre?id=85582561

Isegi juhul, kui EKREIKE koalitsiooni ei peaks sündima, on Keskerakond pelgalt EKRE-ga flirtimisega tekitanud endale sellise mainekahju, et see on vaat' et võrreldav Mati Alaveri omaga. https://epl.delfi.ee/news/arvamus/roheliste-asejuht-keskerakond-on-juba-kaotanud-vahepealne-maineparandus-laks-koik-aia-taha?id=85583255

Paneme Delfi valimismootori küsimuste põhjal kokku pildi sellest, missugustes punktides on Keskerakonna, EKRE ja Isamaa võimalik koalitsioon eri meelt ja mille osas nende arvamused ühtivad.http://www.delfi.ee/article.php?id=85581517

Uus võimalik EKREIKE valitsus oleks ettevõtja seisukohast väga paha, ütles Ülemiste keskuse direktor Guido Pärnits võimaliku EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsuse moodustamise kõneluste valguses.http://www.delfi.ee/article.php?id=85581945

Kaitseministri sõnul on koalitsioonilepingu puhul kõige olulisem, et seal oleks tagatud kõik põhilised õigused ja demokraatliku vabadused, nagu on kohane ühele Euroopa riigile.http://www.delfi.ee/article.php?id=85581807

Sisulistest asjadest tehti Ratase sõnul kindlaks vaid üks põhimõtteline otsus,: loodav koalitsioon toetab Eesti kuulumist Euroopa Liitu ja NATO-sse. http://www.delfi.ee/article.php?id=85581553

Tallinna volikogu keskerakondlasest liige Abdul Turay hinnangul annaks Jüri Ratas Eesti välismajandusele EKRE-ga koalitsiooni tehes ränga löögi. http://www.delfi.ee/article.php?id=85580835

Täna kell 13 kogunesid Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ja EKRE esimees Mart Helme kogunesid Toompeale koalitsiooniläbirääkimistele.

Raimond Kaljulaidi tänane otsus lahkuda protestiks Keskerakonna juhatusest võib olla tema esimene samm kandideerimaks Jüri Ratase vastu järgmiseks partei esimeheks, arvab Hannes Rumm. http://www.delfi.ee/article.php?id=85579369

Keskerakonna juhatuse liige Aadu Must ütleb EKRE-ga koalitsiooni loomise plaanidest rääkides, et ei ole selle osas ülemäära optimistik, kuid pole endale seetõttu ka hauda kaevama hakanud. Keskerakonna juhatuse koosolekul andis ta oma hääle koalitsiooni moodustamise poolt. http://www.delfi.ee/article.php?id=85579039

"Mõistes inimlikult Sinu soovi tõmmata toolile Eesti olulisimas kabinetis veel sügavamad küünejäljed kui Juhan Partsi kass Miisu, ei saa ma kuidagi mõista katset klopsida kokku meeleheitevalitsus valimistel rahva suurima poolehoiu saanud erakonna ja Eestit seni edasiviinud loo vastu," kirjutab endine peaminister Taavi Rõivas avalikus kirjas praegusele valitsusjuhile. http://www.delfi.ee/article.php?id=85578853

"Eesti ja vene laste kokkusurumine ühtedesse koolidesse, 60/40, see on kõik parazuhha, sellise mõttetu integratsiooni mängimisega, mida on Eestis tehtud paarkümmend aastat, ei jõuta kuhugi," kommenteeris Helme. http://www.delfi.ee/article.php?id=85578603

Yana Toom ütles Delfile, et emotsionaalsel tasandil ta mõistab Raimond Kaljulaidi tänast otsust protesti märgiks Keskerakonna juhatusest tagasi astuda, kuid aamas ei pidanud ta sellist otsust siiski mõistlikuks. "Ma leian, et kui sa tahad midagi mõjutada, siis sa pead olema süsteemis sees, mitte väljas," ütles Toom. http://www.delfi.ee/article.php?id=85578399

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb toonitas, et EKREga konsultatsioonide alustamine on arusaadavalt väga raske, kuid erakond sellest ei lõhene.http://www.delfi.ee/article.php?id=85577647

Raimond Kaljulaid protestib Keskerakonna juhatuse eilse otsuse vastu EKRE-ga koalitsioonikõnelusi alustada. http://www.delfi.ee/article.php?id=85577271

Kõlvarti jaoks on koostöö EKREga väga kaheldav, sest selle partei juhtide avalduste kohaselt ei saa öelda, et neil on arusaam, et iga Eesti ühiskonna liige on väärtus. http://www.delfi.ee/article.php?id=85576613

Jüri Ratase soov jääda EKRE toel peaministriks ähvardab Keskerakonda tõsise lõhega. http://www.delfi.ee/article.php?id=85574645

Miks Reformierakond sotsidega sai suheldud, aga Isamaaga mitte? "Kaja Kallas helistas sellel hetkel, kui mina ei olnud telefoni juures. Mina olin metsas." http://www.delfi.ee/article.php?id=85575375

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-juba-varem-tuli-vihjeid-et-kesk-isamaa-ja-ekre-on-terve-nadala-labiraakimisi-pidanud?id=85574629

Erakond Isamaa siseringis räägitakse väidetavalt, et põhjus, miks selline otsus langetati, seisnes usalduses: Keskerakond tunduvat usaldusväärsem kui Reformierakond.

EKRE on otsustanud asuda läbirääkimistele Keskerakonna ja Isamaaga. EKRE koosoleku juures viibinud Delfi reporter vahendas Helme sõnu, kes kinnitas, et juhatuse otsus oli üksmeelne. Homme istutakse maha ja vaadatakse üle peamised punased jooned. Tänasel juhatuse koosolekul panid nad oma seisukohad paika. Võimalikust koalitsioonist sellisel moel hakati juba rääkima 4. märtsil. Mart Helme kinnitas ka seda, et eile telefonis Jüri Ratasega rääkides leppisid nad kokku, et ministriportfelle enne läbirääkimiste lõppemist ei jagata.

Sotsiaaldemokraadid poevad veel Reformierakonna kaitsva tiiva alla: Sotsiaaldemokraadid võtsid vastu Reformierakonna kutse koalitsioonikõnelustele Täna kogunenud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus kiitis heaks Reformierakonna kutse valitsusliidu moodustamiseks ja andis erakonna esimehele mandaadi alustada kõnelustega juhul, kui Kaja Kallas suudab läbirääkimistelaua taha tuua piisavalt osapooli enamusvalitsuse moodustamiseks. „Sotsiaaldemokraadid on valmis töötama sellise valitsuskoalitsiooni nimel, mis jätkab vaba euroopaliku Eesti ehitamist, kus seistakse kõigi Eesti inimeste võrdsete võimaluste eest,“ ütles erakonna esimees Jevgeni Ossinovski. Tema sõnul on sotsiaaldemokraatide jaoks ka nendel kõnelustel fookuses laste ja perede heaolu, eakate toimetulek ja keskkond.

Saabus ka EKRE pressiteade: "EKRE juhatus otsustas alustada läbirääkimisi Keskerakonna ja Isamaaga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juhatus otsustas tänasel erakorralisel istungil alustada läbirääkimisi koalitsiooni moodustamiseks Keskerakonna ja Isamaaga. „Iga erakonna eesmärk on saada võimule selleks, et oma programmilisi seisukohti ja valijatelt saadud mandaati teoks teha,“ ütles Mart Helme. "Lähme läbirääkimistele ilma punaseid jooni tõmbamata, aga kindla kavatsusega oma valijate huvide eest valitsuses olles seista." "

Erakond Isamaa otsustas teha koalitsiooni Keskerakonna ja EKREga. Erakonna esimees helir-Valdor Seederi sõnul oli Keskerakonna pakkumine avatum, punaseid jooni oli maha tõmmatud vähem.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/president-kaljulaid-teen-ettepaneku-valitsuse-moodustamiseks-reformierakonnale?id=85574201

Erakond Isamaa juhatuse koosolek toimub kohvik Radios. Ukse taha on kogunenud suur hulk ajakirjanikke. On näha, et Mart Luik ja Karl Sander Kase koostavad mingit dokumenti.

EKRE koguneb juhatuse koosolekule. Mart Helme: “Ma olen täna terve päeva telefonikōnedele vastanud, aga mul ei ole teile muud öelda, kui et me hakkame asja arutama.”

EKRE koguneb juhatuse koosolekule. Mart Helme: “Ma olen täna terve päeva telefonikōnedele vastanud, aga mul ei ole teile muud öelda, kui et me hakkame asja arutama.”

https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/reformierakond-jaab-ootama-sde-ja-isamaa-vastust-ent-ekre-ga-on-koostoo-senini-valistatud?id=85572655

Isamaa liige Priit Sibul ütles Delfile, et veel on vara öelda kumma kasuks - kas Reformierakonna või Keskerakonna - partei otsustab. "Meil on täna juhatus, kus on laual kaks võimalikku varianti ja eks siis otsustame." "Mõlemal liidul on oma plussid ja miinused: Reformi ja sotside liit on vana tuttav, teame juba, mis seal saama hakkab, aga samas on sümpaatne ka konservatiivne liin, ent seal on rohkem teadmata aspekte sees," sõnas Sibul.

Keskerakonna juhatus otsustas tänasel koosolekul, et partei kutsub koalitsioonikõnelustele EKRE ja Isamaa.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tana-selgub-kellega-tahab-seeder-teha-valitsust-ja-kas-ratasel-on-tagataskust-votta-varuplaan?id=85567257

Täna jätkuvad uue valitsuse loomise katsed uue hooga. Kell 10 toimub Keskerakonna juhatus, aga kuna neil pole praegu kehtivat kutset valitsust teha, siis Keskerakonna juhatuse otsusest tänase hommiku seisuga palju ei sõltu. Kell 15.30 on Isamaa juhatus. Reformierakond tegi Isamaale ja sotsidele ettepaneku teha uus valitsus. Kell 17 kohtuvad sotsid on Reformierakonna ettepanekuga ilmselt nõus, aga Isamaa võib ka hellitada lootust teha koalitsioon EKRE ja Keskerakonnaga. Olukorda peaks täna arutama ka EKRE juhtkond.

Ossinovski jäi meile tabamatuks, aga refereeringu saime. Sotside juht on seisukohal, et veel on vara, et hõisata, kuid näib, et suund on sobilik.http://www.delfi.ee/article.php?id=85555669

Delfile kirjutas Tiina, kes on ehmunud kiiretest arengutest viimastel tundidel, peljates, et Kesk-Isamaa-EKRE koalitsioon hakkab sündima:"Kirjutan mureliku valijana, kes vaatab viimastel tundidel lahtirulluvat poliitdraamat õudusega. Õõvastav on näha, kuidas valijate huvid ja eelistused on kaks päeva pärast valimisi mutta trambitud ja esikohale on kerkinud egod ja võimumängud. Keskerakonna põhjendused Reformierakonna pakkumist mitte vastu võtta on naeruväärsed ja ilmselgelt otsitud. Väga suure tõenäosusega on kolmik Ratas, Seeder ja Helme omavahel kokku leppinud ja üksteisele muheledes õlale patsutanud - vat nüüd Reform saab! Tegemist on valimistulemusele sülitamisega, Jüri Ratase haavatasaanud ego poputamisega ja võimumängudega. Valijale, kellele veel äsja lubati suurte siiraste silmadega maa ja taevas kokku, on seda lihtsalt võigas vaadata. Pole ime, kui inimesed ei taha poliitikaga tegemist teha. Jüri Ratas, ole riigimees!"

http://www.delfi.ee/article.php?id=85555199

Kaja Kallasele mängitakse kätte karm karakter Eesti rahvavaenlasena nr 1. http://www.delfi.ee/article.php?id=85554897

Seeder, kes Kaja Kallas kõnedele ei vasta, pole Reformierakonna peale solvunud, et nood Keskerakonda alguses eelistasid. Kes Seeder äkki peab vestlust parasjagu hoopis Jüri Ratasega?http://www.delfi.ee/article.php?id=85554075

Ühetaoline maksusüsteem näib olevat pehmenenud. Kaja Kallas sõnas uuesti, et valijate toetus nende lubadustele oli rekordiline ning kuigi valijad seda tahtsid ning sellega laua taha minnakse, siis see ei tähenda, et läbirääkimislaua taga muud juttu ajada ei võiks.

Plaan c-d Reformierakonnal hetkel ei ole. Loodetakse sotside ja Isamaa peale.

Kaja Kallas ei näe, et tema oleks maasse löönud karmid vaiad. "Kutsusin nad selgelt läbirääkimistele, et vaadata, millest see koalitsioonileping võiks koosneda. Kõik sellised väited, et meie tahame ära võtta raha pensionäridelt ja lastelt, ei vasta tõele,". ütles Kallas.

Kaja Kalals loodab, et Isamaa ning sotsid on siiski valmis laua taha tulema, sest tegelikult on Reformierakond enda ettepanekus olnud ausad. Ta ei näe, et Reformierakond oleks mänginud topeltmängu.

Kaja Kallas rääkis ajakirjanikele, et Jüri Ratas polevat adekvaatselt Reformierakonna ettepanekuid peegeldanud.

Kaja Kallas vahendas, et nüüd tehakse koalitsioonimoodustamiseks ettepanek sotsidele ja Isamaale. Sotsid olevat juba valmis laua äärde tulema, aga Isamaad polnud veel võimalik kätte saada. Isamaa koguneb juhatuse koosolekule esmaspäeval.

Kuuldavasti on nüüd märgatud liikumist, kohe väljub Kaja Kallas ning selgub, mis Reformierakonna fraktsioonis otsustati.

Eelmisel nädalal EKRE-ga koostöö välistanud Abdul Turay on nüüd isiklikumat laadi kriisis. http://www.delfi.ee/article.php?id=85552659

Riigikogus on märgatud Simsonit, Ratast ja kompaniid üsna rõõmsameelselt kohvikus istumas ning naistepäeva tähistamas. Reformierakonna fraktsiooni ukse taga jätkub ootamine. Keegi vahepeal koosolekult väljunud ei ole. Tööpäev läheneb lõpule...

Simsonil olevat see Eesti Päevalehe artikkel välja prinditult kaasa võetud olnudhttp://www.delfi.ee/article.php?id=85539989

Yana Toom pole nii kindel, et Keskerakonna ja Reformierakonna läbirääkimised üheselt läbi on.http://www.delfi.ee/article.php?id=85553277

Mikser on Keskerakonna resoluutsest otsusest üllatunud. http://www.delfi.ee/article.php?id=85552561

Raimo Poom analüüsib kujunenud olukorda. https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/kiiranaluus-ratas-utles-ei-aga-tahtis-viidata-et-ootab-kallaselt-korduskutset?id=85552525

Riigikogu koridorides räägitakse, et Keskerakond üritab lihtsalt Reformierakonda survestada. Yana Toom sõnas Delfile, et tema meelest on koalitsioon Reformierakonnaga parim variant, ent läbirääkimisi ei tohi alustada ultimaatumitega. Ta viitas, et neilgi on punased jooned, millest ei taganeta.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/priit-sibul-isamaa-voib-ennast-hasti-ja-tahtsa-ja-rikka-pruudina-tunda?id=85551577

Kohe algab riigikogus Reformierakonna fraktsioonis reformierakondlaste koosolek. Arutatakse, mis on järgmised sammud.

Keskerakondlased oma pressikonverentsil.

Kaja vahetu reaktsioon Keskerakonna otsusele. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242519

https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/kaja-kallas-keskerakonna-keeldumine-on-kummaline-nad-ei-tunnista-valimiste-tulemust?id=85551393

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-helme-keskerakonna-otsusest-mul-ei-ole-kahju-kui-reformikad-vastu-nina-saavad-nad-on-selle-ise-valja-teeninud?id=85551269

Keskerakonna pensionitõus üksi oleks 250 miljonit eurot lisakulu. Ratas: Oleme summa osas nõus läbi rääkima, aga selline leping, kus pole sõnagi pensionitõusust, pole vastuvõetav.

Pressikonverents lõppes.

Kui Reformierakond oleks nõus oma nõudmiste osas järele andma, kas läheksite läbirääkimistele? Ratas: ma olen valmis Keskerakonna väärtuste eest seisma ka opositsioonis. Aga oleme valmis konsultatsioonideks valmis kohtuma kõigi nelja erakonnaga. Samas me ei saa lubada, et mitte ühegi meie lubadus täide viia ei saa.

Ratas: oli ka neid juhatuse liikmeid, kes oleks soovinud Reformierakonnaga läbirääkimiste alustamist.

Ratas: Refromierkonna tulumaksuvabastuse tõstmine maksab 247 miljonit eurot. Reformierakond võitis valimised, aga 71 protsenti valijatest ei toeta seda nõudmist.

Kõlvart: Mulle ei meeldi, kui ühe või teise erakonna kohta öeldakse, et see pole parketikõlbulik. EKRE toetus on umbes 20 protsenti. Aga ma ei jaga EKRE ideoloogiat, nende esindajate väljaöeldust palju mulle ei meeldi. minu jaoks on kõik inimesed võrdsed rahvusest, nahavärvist jne sõltumata. EKRE toetaja on riigile samasugune väärtus, nagu Keskerakonna toeataja. Aga kas nad on valmis Kõlvartiga ühe laua taha istuma?

Ütlesite oma valijatele, et teete kõik võimaliku, et viia keskerakond valitsusse. Ka ERKE ja Isamaaga oleks võimalikkoalitsioon moodustada? Ratas: H: V. Seeder pole koalitsiooniläbirääkimisi alustanud. Asja peab vedama jätkuvalt Reformierakond. Praegu ei saa me tegeleda ei noorte perede, pensionäridega jne. Praeguse Reformierakonna nõudmise puhul ei saa me eelarves seda teha. Maksutõusuks, millega raha eelarvesse juurde saada, pole meile mandaati antud.

Kas Keskerakonnale on vastuvõetav koalitsioon EKRE-ga? Ratas: kõigi riigikogu erakondaega on vastuvõetav koalitsioon teha.

Kuidas edasi minna? Jüri Ratas: vaja on koalitsiooni, selle peab moodustama võitjaerakond Reformierakond. Mis nüüd edasi saab, peate küsima Reformierakonnast.

Küsivad ajakirjanikud.

Jaanus Karilaid: meie eesmärk on õiglane riik. Meie esmane eesmärk on pensionitõus. Reformierakonnal on mingi varuplaan ilmselt, kuna alustasid väga jäigalt. Nägime selle läbi ega alusta läbirääkimisi.

Mihhail Kõlvart: 22 protsenti inimestest elab suhtelises vaesuses, pensionäridest 44 protsenti. Panustada 250 miljonit eurot selleks, et rikkamad saaksid iga kuu 100 euro võrra rikkamaks, pole vastutustundlik. Kui öeldakse juba enne läbirääkimisi, et selles osas pole võimalik läbi rääkida, siis meil polegi üldse võimalik läbi rääkida.

Mailis Reps: 250 miljonit, mida 500-eurone tulumaksuvabastus maksaks, räägib enda eest. See, justkui ainult üks sihtrühm oleks oluline, nagu Reformierakond mõista annab, ei ole vastuvõetav.

Kadri Simson: me oleme lubanud, et makse me ei tõsta. Kui tõsta tulumaksuvaba miinimum 500 euro peale, siis ei jää raha mitte mingiteks muudeks tegevusteks.

Samuti ei sobi Keskerakonnale Ratase sõnul ultimatiivne stiil, mida Reformierakond on kasutanud.

Põhjuseks maksusüsteemi muudatused, mida Reformierakond nõuab. See võtab ära raha lastetoetustelt, pensionitelt, noorte perede toetamiselt.

Jüri Ratas ütleb, et Keskerakond ei võta vastu Reformierakonna pakkumist koalitsioonikõneluste alustamiseks.

Algab pressikonverents. Kohal Jüri Ratas, Mailis Reps, Mihhail Kõlvart, Kadri Simson ja Jaanus Karilaid.

Öeldi, et läheb veel viis minutit.

Kohe, kohe peaks koosolek lõppema. Juba oli ruumist kosta aplausi, langetati otsus. Delfi teeb järgnevast pressikonverentsist otseülekande.

Korra käis aruteluruumist väljas ka Jüri Ratas ise. Ajakirjanike küsimuse peale, miks nõnda kaua läheb, kostis ta, et tõsine teema.

Ajakirjanike tööpäev riigikogu koridorides.

Kuuldavasti on riigikogu hoones kohal ka Kaja Kallas!

Paistab olevat selge vähemasti see, et vastust - vajame veel mõtlemisaega - ei tule. Keskerakond teeb kindla otsuse, kas minna Reformierakonnaga edasi või mitte. Delfile teadaolevalt kaldub otsus ses suunas, et Reformierakonnaga ühe laua taha istuda. Loodetavasti on peagi selge, mis edasi saab.

Seis on sama: lõpp veel ei paista. Koosoleku eel arvasid keskerakondlased, et ehk läheb maksimaalselt paar tundi, peagi on täis kolm tundi.

Koosolek on kestnud juba pea poolteist tundi, aga lõppu ikkagi veel ei paista.

Koosoleku pikkuse kohta on viidatud, et vähemalt tunnike kindlasti.

Suu magusaks: naistepäeva puhul pakutakse ka torti ja kringlit.

Nüüdseks on kõik asjaosalised saabunud ja koosolek alanud.

Vahepeal saabus ka Jüri Ratas. Täna on naistepäev, peaminister jagab tulpe ka naisajakirjanikele.

Keskerakondlased kogunevad praegu riigikogus Keskerakonna fraktsiooni ruumides. Kohal on juba näiteks Yana Toom ja Kadri Simson, Jüri Ratast veel pole.

Jüri Ratas ütles ETV saates "Esimene stuudio", et ta on nõus seisma Keskerakonnale tähtsate küsimuste eest ka opositsioonis ja lisas, et ta ei trügi iga hinna eest kaolitsiooni. http://www.delfi.ee/article.php?id=85545961

Keskerakonna valimisprogrammi ideoloog, peaministri büroo juhataja Tanel Kiik ütles, et Reformierakond peab koalitsiooni nimel loobuma esmalt oma nõudest maksumuudatused tagasi pöörata.http://www.delfi.ee/article.php?id=85545473

Valimiste üks suurimaid tähti, keskerakondlane Raimond Kaljulaid kinnitas siiski Delfile, et suhtub pakkumisse tõsiselt. http://www.delfi.ee/article.php?id=85543951

Keskerakonna juht Tartus, Aadu Must, kommenteeris, et talle ei meeldinud EKRE loosung "kui on must, siis näita ust!". Põhjendatult.http://www.delfi.ee/article.php?id=85542705

Hetkel toimub valitsuse pressikonverents, kus kohal ka rahandusminister Toomas Tõniste (Isamaa), kes valimistel ei saanud piisavalt hääli, et riigikokku pääseda. "Tahan tänada Isamaale osaks saanud suure toetuse eest," märkis ta pressikonverentsil. Tõniste loodab, et uus koalitsioon tuleb ulmeliste valimislubaduste juurest kosmosest maa peale tagasi. "Kaua siis ikka kosjas käid inimeste juures nende oma raha eest."

Keskerakonna juhatus koguneb homme hommikul. Partei sees on palju neid, kes kahtlevad, kas on mõttekas Reformierakonnaga liit luua. Arutletakse: mida arvavad sest niigi Keskerakonna põhimõtetes kahtlevad vene valijad? Mis saab maksusüsteemist?

Vahepeal andis Kristina Kallas teada, et loobub Narva kolledži juhtimisest, et keskenduda Eesti 200-lehttp://www.delfi.ee/article.php?id=85537525

Kaja Kallas ütles, et oodatakse reedeni ja topeltmängu nad ei mängi. Reformierakond tahab Keskerakonnaga koalitsiooni minna, sest neil kahel on suurim toetus.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase ja Reformierakonna juhi Kaja Kallase kohtumine kestis vähem kui kolmveerand tundi. Ratas ütles pärast kohtumist, et reedel koguneb erakonna juhatus Reformierakonna ettepanekut koalitsioon luua arutama.

Heljo Pikhof: võimaliku ühisosa leidmine näiteks venekeelse kooli tuleviku või ka maksude asjus ei saa Reformierakonnal ja Keskerakonnal kerge olema"Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon on Reformierakonna jaoks nö lihtsam tee – seal on vähem osapooli ja rohkem hääli ehk siis selline koalitsioon saab riigikogus tugineda 60 saadikule," leidis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Heljo Pokhof."Võimalik Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Isamaaliidu võimuliit oleks jälle selline koalitsioon, kus Isamaa oleks sisuliseltEKRE kontrolli all. Sel juhul hakkaks EKRE Isamaale oma agendat peale suruma. Reformierakond ei ole kindlasti sellisest stsenaariumist vaimustatud," märkis Pikhof.See, kas kaksikliit sünnib, sõltub Pikhofi hinnangul Reformierakonnast ja Keskerakonnast. "Kui mõlemal osapoolel on kindel tahe koos valitseda, siis Eesti sellise koalitsiooni ka saab. Aga on selge, et võimaliku ühisosa leidmine näiteks venekeelse kooli tuleviku või ka maksude asjus ei saa neil kerge olema," tõdes Pikhof."Sotsiaaldemokraadid on korduvalt öelnud, et oleme valmis koalitsioonikõnelusi pidama kõigi erakondadega peale EKRE. See on jätkuvalt nii," lisas Pikhof.

Viimasena läks Kaljulaidiga kohtuma Ratas.

Jaak Madison ütles Delfile, et pole üllatav, et Reformierakond soovib teha valitsust Keskerakonnaga, kuna mõlemad on liberaalsed erakonnad, mille ühisnimetajaks on globalism ja tingimusteta kuuletumine Euroopa Komisjonile. "Nende koostöö on juba praegu väga tihe Euroopa Parlamendis, kus mõlemad istuvad rõõmsalt käsikäes liberaalide fraktsioonis ALDE, millle esimees on tuntud föderalist Guy Verhofstadt. Samas grupis tegid juba viljakalt koostööd ka Kaja Kallas ja Yana Toom. Küll oleks see koalitsioon pesuehtne valijate petmine, kuna kahtlusteta ei valinud paljud oravaid, vaid hääletasid Keskerakonna vastu. Täpselt samuti hääletasid paljud oravate vastu, toetades Keskerakonda. Samas pole Reformierakonna harjumuses midagi muutunud ning kaks aastat opositsioonis on olnud selgelt liiga lühike aeg. Las istuvad edasi ja küll Eesti saaks siis ka toimiva valitsuse."

Delfile teadaolevalt koguneb Keskerakonna juhatus homme või ülehomme, et otsustada, kas Reformierakonna ettepanek koalitsiooniläbirääkimisteks vastu võtta.

Nüüd tuli mängu ka EKRE, Isamaast öeldakse, et võimalusel kaalutaks ka nendega koalitsiooni moodustamist. https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/isamaa-uurib-voimuliitu-minekut-keskerakonna-ekre-ja-sotsidega?id=85526767

Sots Sven Mikser leiab, et Kallase-Ratase liidu kasuks räägivad kaks väga tugevat argumenti: sellises koalitsioonis oleks vähem osapooli ja samas rohkem parlamendisaadikuid. See tähendab stabiilsemat valitsemist. Ja stabiilsust näib suur osa valijaist ihkavat. "Kui kaksikliit jääb sündimata, siis mitte maksu- või hariduspoliitilise sobimatuse tõttu, vaid põhjusel, et keskerakondlastel napib usku, et sellises valitsuses väiksema partnerina osalemine võimaldaks neil taastada vene valijate usaldust ja hoida EKRE rüppe libisevat eesti valijat."

Emotsioonid reformierakondlaste tänaselt koosolekult. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242403

Keskerakondlaste seas on praegu hoiak pigem: vaatame, kas saab sest asja... Uudis tuli neilegi uudisena. Veel hommikul ei teatud, et Kallase just neile ettepaneku teeb.

"Juhatuse seisukoht oli, et koos Keskerakonnaga suudame me moodustada Eestile stabiilse valitsuse, kes saab lahendada Eesti suuri probleeme. Kahekesi esindame me suurt osa Eesti valijatest, mis on kindlasti hea ühiskonna sidususele. Jah, meil on Keskerakonnaga maailmavaatelisi erimeelsusi, aga Eestis on alati olnud koalitsioonivalitsus ja me usume, et saame kokkuleppele nii, et meie mõlema valijate huvid on esindatud," sõnas Kallas. "Meie soov on alustada koalitsioonikõnelustega võimalikult kiiresti."

Kallas rääkis, et üks põhjus, miks sotside ja Isamaaga ei taheta koostööd teha on vana taak - ehk see, kuidas viimati koalitsiooniga läks (Ratase valitsus). Ratasega on Kallas koalitsiooni teemal põhjalikult vestelnud.

Reformierakonna kontoris viibiv reporter Indrek Tark sõnas, et nüüd kinnitati: koalitsioonikõnelusi alustatakse Keskerakonnaga.

Seeder äsja lahkus. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242407

Kadriorgu saabus Jevgeni Ossinovski.

Valmisjärgsel ajal ei tasu unustada, et peagi seisavad ees järgmised valimised. Endine reformierakondlane Igor Gräzin plaanib europarlamenti pürgida Keskerakonna ridades. https://www.delfi.ee/news/eurovalimised2019/uudised/grazin-kandideerin-euroopa-parlamenti-ilmselt-keskerakonna-nimekirjas?id=85525529

Delfi reporter Indrek Tark viitas, et Reformierakonna kontoris on ühes nurgas ka kotid tänukirjade ja Kaja Kallase raamatutega- mõeldud ilmselt neile, kes kampaanias tragilt kaasa lõi. Mis aga koosolekusse puutub, siis see veel käib.

Samal ajal Kadriorus: Kersti Kaljulaid vestleb Helir-Valdor Seederiga. Siin hetk, mil Seeder Helmelt nö teatepulga üle võttis.

Kohal ka tulevane rahvasaadik Kristina Šmigun-Vähi.

Skype'i teel osalevad koosolekul ka Urmas Paet ja Kalle Laanet.

Torkab silma, et kohal pole Kristen Michalit. Poliitintriige siit otsida ei tasu, ta ütles eile õhtul Delfi reporterile, et on haige, mistap jääb koju, küll aga osaleb ta koosolekul Skype'i teel.

Koosolek algas. Õues on täna jahe ning ajakirjanikud lubati eesruumi sooja. Et koosolekul räägitu siiski läbi ei kostaks, pandi ajakirjanike jaoks taustaks muusika mängima.

Isamaa ja sotsidega? Või ikka Keskerakonnaga? Küsimusi on palju. Reformierakonna kontori juures viibiva Delfi reporteri sõnutsi ei taha reformierakondlased enne koosolekut kommenteerida, mis suunas kaalukauss langeb. Palju kõneainet on pakkunud tõik, et eilses "Esimeses stuudios" rääkis Kallas väga positiivselt Yana Toomist. Viitab see sellele, et tehakse koostööd Keskerakonnaga?

Kogunetakse Reformierakonna kontoris. Esimeste saabujate hulgas oli ka Hanno Pevkur.

Kell 11 koguneb Reformierakonna juhatus. Pärast seda öeldakse, kellega koalitsiooniläbirääkimisteks ühise laua taha istutakse.

Helme tervitab auvahtkonda.

Nüüd on Mart Helme kord Kersti Kaljulaidiga Eesti tuleviku üle arutleda. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242399

Kallas enne kohtumist intervjuusid jagamas.

Enne kohtumist oli veel tükk tööd ka sellega, et kantselei hoone esine ja trepiastmed libedad poleks. Mõelda, kuigi on märts, siis on ilmaolud vägagi talvised. Täna on oodata ka krõbedat külma.

President Kaljulaid kohtub täna erakonnajuhtidega selles järjekorras: Kaja Kallas, Mart Helme, Helir-Valdor Seeder, Jevgeni Ossinovski ning Jüri Ratas.

Seeder tunnistas eile õhtul Delfile, et on veel ebakindlust selle osas, mis ikkagi edasi saab. https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/seis-koalitsioonilabiraakimistel-on-ebaselge-helir-valdor-seeder-reformierakonna-labiraakimised-keskerakonnaga-usaldust-ei-tekita?id=85519615

Kallas ei põleta ühtegi silda ehk hoiab ka võimalust, et valitsus moodustatakse Keskerakonnaga. Eilses "Esimeses stuudios" jagus tal häid sõnu ka Yana Toomi kohta. https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/kaja-kallas-yana-toomiga-valitsuses-olemine-poleks-uletamatu?id=85520995

Raimo Poom selgitab, miks Kaja Kallas valitsuse moodustamisega kiirustab. https://epl.delfi.ee/news/eesti/miks-kaja-kallas-voimukonelustega-kiirustab-tahtajad-suruvad-peale?id=85516889