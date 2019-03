Ossinovski näeb sotside šanssi saada endale pettunud venekeelsed valijad

Ossinovski ütles, et suur hulk venekeelseid valijaid pettusid Keskerakonnas, sest partei on nad reetnud, vahendab ERRi uudisteportaal.

Ossinovski tunnistas, et ta näeb tekkinud olukorras võimalust võtta endale Keskerakonnas pettunud venekeelsed valijad. "Meie toetus venelaste seas on olnud märkimisväärselt tagasihoidlikum, kui ta on olnud Keskerakonnal, aga me oleme olnud väga tugev teine valik venekeelsele elanikkonnale. Ja see on see koht, kus me soovime teisest valikust muutuda väga paljudele esimeseks valikuks," rääkis ta.

Isamaa ja EKRE kohta ütles ta, et mõlemad üritavad teist endaga liita. "Isamaa loodab, et nad suudavad EKRE ära liita endaga paari aasta pärast ja EKRE tõenäoliselt loodab vastupidist," lausus Ossinovski.

Valimistulemustest rääkides tunnistas Ossinovski, et tunneb endal valimistulemuse ees vastutust. "Erakonna esimees loomulikult vastutab selle eest, kuidas erakonnal läheb, sealhulgas ka valimistel."