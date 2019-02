Ohtralt kurjategijaid endiselt Keskerakonna ja Reformierakonna ridades: parteid alles vaagivad, kes välja heita

Ainsana hakkas pärast ajakirjanduses ilmunud artikleid ise oma liikmete tausta uurima Reformierakond. 11. veebruariks olid nad saatnud karistatute nimekirjad oma piirkondade esindustele, et need otsustaksid, kes visatakse välja ja kes jääb alles. Delfile antud intervjuus ütles Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et nende nimekiri vaadatakse läbi enne vabariigi aastapäeva toimuval kogunemisel.

Uurisime, mis on seis praeguseks (just Keskerakonnas ja Reformierakonnas oli karistatuid enim, vastavalt 575 ja 442). Keskpartei pressiesindaja Andre Hanimägi ütles, et riigi sünnipäevaks teema juhatuse lauale siiski ei jõudnud. "Keskerakond on pöördunud karistusregistri poole palvega saada teada, millistel EPLi poolt välja toodud inimestel on kantav kriminaalkaristus. Kahjuks võtab see analüüs registril veidi aega, kuid on kokku lepitud, et juhatus teeb otsuse liikmete välja arvamiseks kohe, kui erakonnale on vastus laekunud," märkis ta. "Võtame küsimust väga tõsiselt. Meenutan, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas rõhutas erakonna valimiskonverentsil, et ükski meie valija ega liige ei soovi lugeda, et tema erakonda on jõudnud mitmeid kriminaale. Heitsime erakonnast toona välja 14 inimest ning reageerisime koheselt Õhtulehe loole seksuaalkurjategijatest erakonnas. Juhatuse otsusega heideti siis välja kaheksa inimest."

Reformierakonna kõneisik Kajar Kase ütles, et teema on olnud juhatuses arutlusel, juhatus tegi piirkondadele ülesandeks nimekirjad üle vaadata ja teha ettepanekud, keda erakonnast välja visata. "Neid ettepanekuid on tänaseks omajagu laekunud, aga me kogume nad kõik kokku ja menetleme ühekorraga. Ühtlasi arendame välja süsteemi, mis võimaldaks meil liikmete kohta avalikest allikatest jooksvat infot saada."