Narvas eksis üks jaoskond 1500 häälega, tulemusena võib EKRE kaotada ühe koha Keskerakonnale

Vea tõttu muutub valimistulemus Ida-Virumaal, mille tõttu EKRE võib selles ringkonnas kaotada ühe riigikogu koha ja Keskerakond või sotsid võivad ühe koha võita.

Narva linnasekretär Ants Liimets ütles rus.err.ee portaalile, et ühes Narva valimisjaoskonnas eksiti valimistulemusega. Nimelt kanti protokolli mitte mitte kandidaatide saadud häälte arv, vaid nende kandidaadinumbrid.

Liimetsa sõnul käib praegu häälte ümberlugemine, viga on umbes 1500 hääle suurune. See tähendab, et hääli võivad kaotada EKRE ja Eesti 200.

Ümberlugemine tähendab ilmselt, et EKRE kaotab Ida-Virumaal mandaadi ja selle saab Keskerakond või SDE.

Info vea kohta on veel ebatäpne. Esialgu paistab, et see ei muuda üleriigilist kohtade jaotust, küll aga võib see mõjutada seda, kes täpselt riigikokku pääsevad.

Oskab keegi öelda, mis valimisjaoskond see J7 Narvas on, kus 32% paberhäältest e 868 häält läks Eesti 200-le (peaasjalikult Ahti Puurile) ja 28% paberhäältest e 750 EKREle (Kersti Krachtile)? Korralik anomaalia tundub Narvas olevat #valimised2019 #valimised — Johannes Voltri (@JVoltri) March 4, 2019