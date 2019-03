Mart Luik: hirmus opositsioonis istumise ees on võtnud Reformierakonna ja SDE poliitikutelt igasugused pidurid

Kui sotsid kutsuvad sõjale Eesti inimesi, siis Reformierakond püüab külvata paanikat välismaal. Ilmselt selle tulemusena saatis Europarlamendi ALDE fraktsiooni juht Guy Verhofstadt kirja peaministrile ettepanekuga tõsta “fašistid" ukse taha. See on nii ühemõtteline Eesti siseasjadesse sekkumine, et muud ei oskagi härrale soovitada- Mr Verhofstadt, palun jätke Eesti rahule! See oleks mõeldamatu, et konservatiive ühendava EPP fraktsiooni juht tuleks mõne suveräänse riigi peaministrile ette kirjutama, kellega ta peab koalitsiooni moodustama. Sündiv koalitsioon kutsus tänaseks Toompeale suursaadikud ja teised välisesindajad, et anda neile ühemõtteline kinnitus- kui Isamaa, Keskerakonna ja EKRE peaks valitsuse moodustama, siis mingit pööret ei toimu, valitsus jätkab järjepidevalt konsensusel põhinevat senist välis- ja julgeolekupoliitikat.

Samuti pole mingit alust sotside sõjakuulutuses, justkui "poliitilisele malelauale oleks asetatud mängunuppudeks demokraatlikud väärtused ja inimeste põhiõigused". Mitte midagi sarnast, kui see koalitsioon peaks sündima, siis lähtub ta õigusriigi alustest, kus on kaitstud kõik põhiõigused, kus on sõltumatu kohtuvõim, meedia- ja kultuurivabadus ja kõik muud Eestile olulised alusväärtused.

Mul oleks Reformierakonna ja SDE esindajatele lihtne palve- palun rahunege nüüd maha. Teil pole õigust oma isiklikust kasust lähtudes kahjustada Eestit, ei siin ega sealpool piiri.