Mart Helme: EKRE punased jooned pannakse lauale läbirääkimiste alguses

Ent millised on need punased jooned, millest EKRE üle ei astuks, kui Reformierakonnal kolmikliidu loomine ebaõnnestub luua ja valitsuse moodustamiseks tekib võimalus koalitsioonil, mille üheks partneriks oleks rahvuskonservatiivid? "Need asjad pannakse laua peale siis, kui läbirääkimised algavad. Ei ole mõtet millestki rääkida enne kui läbirääkimisi pole alustatud," ütles Helme.