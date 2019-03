Marko Pomerants koalitsioonikõnelustest: poliitikas maksab matemaatika. Keegi ei lähe valimistele, et saavutada koht opositsioonis

Pomerants ei osanud hinnata, kas ja kui tuliseks võib erakonna sees arutelu kõneluste alustamise üle kujuneda. "Kui vaadata lõpptulemusele orienteeritult, siis ükskõik, kes on erakonnad, nende eesmärk on koalitsiooni kuuluda. Mitte keegi ei lähe valimistele, et saavutada koht opositsioonis. Siin on erinevad erakonnad erinevaid käike teinud. Kuhu see lõpuks jõuab, seda me täna ei tea. Fakt on see, et see valitsus tehakse ära ükskõik mis moel enne seda, kui asi kisub mingisugusteks erakorralisteks valimisteks," oli ta kindel.

"Aga nagu ikka, eks see märtsikuu ära kulub tavapäraselt," märkis Pomerants.