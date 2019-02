Lugeja jäi e-hääletades hätta: arvutis on uusim tarkvara, aga valida ei saa

Delfi poole pöördus lugeja, kes proovis täna valimistel e-hääletada, aga ei saanud. Valikut kinnitada püüdes sai ta veateate „Viga ID-kaardi poole pöördumisel. Kasutage probleemi täpsemaks diagnoosimiseks DigiDoc4 rakendust. Abi saate ka ID-kaardi veebilehelt http://www.id.ee/.“ DigiDoc4 viimane versioon on lugejal arvutis ja pangaülekanded saab ta samuti teha, aga oma valikut valimistel kinnitada ei saa. ID-kaardi abiliin töötab ainult tööpäeviti ja keegi aidata ei saa. Sertifitseerimiskeskusest aga öeldi, et tema ID-kaart toimib ja kõik on korras.

"Kui mujal süsteemides ID-kaart töötab ja valijarakenduses probleeme ei esine, tuleks siiski kontrollida, kas valija kasutab ikka kõige viimast DigiDoc4 kliendi versiooni," ütles Riigi Infosüsteemi Ameti pressiesindaja Helen Uldrich Delfile. "Näiteks võiks katsetada mõne dokumendi allkirjastamist, siis peaks ka kohe selge olema, kas tõrked peituvad tarkvaras. Hetkel ei oskaks muud selle kirjelduse pinnalt pakkuda," tõdes ta.

Kindlasti soovitas Uldrich pöörduda RIA klienditoe poole. "Valimiste perioodil on avatud infotelefon 631 6633, mis nõustab e-hääletajaid ka tehniliste küsimuste korral iga päev kella 8.00–20.00 ja seda kuni 4. märtsini," kinnitas ta. Samuti saab abi küsida e-posti teel aadressil info@valimised.ee või tehniliste küsimuste korral abi@valimised.ee.