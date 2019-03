Kõlvart kahtleb Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse õnnestumises

"Me ei tea, mis saab edasi. Praegu on selline etapp, kus kolm erakonda püüavad kokku leppida," sõnas Kõlvart "Vikerhommikule" antud inervjuus.

Kõlvart, kes ühena kolmest Keskerakonna juhatuse liikmest hääletas Isamaa ja EKRE-ga koalitsioonikõneluste alustamise vastu, märkis, et ei hakka nende sisu enne kokkulepet kommenteerima.

Küsimusele, kas ta ei ole mõelnud protestiks EKRE valitsusse kaasamise vastu Keskerakonna juhatusest või isegi erakonnast endast lahkuda, vastas Kõlvart eitavalt ning põhjendas seda sellega, et siis ei saaks ta enam kuidagi oma valijate huve kaitsta.

Kõlvart rääkis, et see oli ette teada, et Keskerakonna otsus alustada kõnelusi EKRE-ga põhjustab ühiskonnas negatiivse vastukaja.

"Me näeme, et mitte ainult venekeelne valija, vaid üldse ühiskonna reaktsioon on väga emotsionaalne ja pigem negatiivne. Aga teadsime seda algusest peale," sõnas ta.