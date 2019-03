Kõlvart EKRE seisukohtadest: nende lähenemisviisiga ei saa riiki hallata

"Tuleb tunnistada, et minu jaoks on koostöö nendega väga kaheldav, sest selle partei juhtide avalduste kohaselt ei saa öelda, et neil on arusaam, et iga Eesti ühiskonna liige on väärtus. Sellise lähenemisviisiga ei saa riiki juhtida," rääkis Kõlvart venekeelsele "Aktuaalsele kaamerale".

Poliitik ei andnud otsest vastust küsimusele, kuidas Keskerakonna venekeelsed valijad reageeriksid võimalikule koalitsioonile EKRE-ga.

"Me ei saa praegu rääkida koalitsioonilepingust kindlas kõneviisis, kuna alles järgnevad tegevused määravad tulevase valitsuse poliitika. Ma tahaksin näha, et EKRE suudab ära kuulata teised koalitsioonipartnereid. Ja mis on kõige tähtsam - nende enda retoorika pehmendamine," rääkis Kõlvart, märkides, et selline koalitsioon tundub talle isiklikult kahtlane.

Kõlvart hääletas koos Yana Toomi, Vadim Belobrovtsev ja Raimond Kaljulaidiga Keskerakonna juhatuses EKRE-ga võimuliidu moodustamise vastu.