Koalitsiooniläbirääkimistel tervishoiust: täiendav raha pereplaneerimisse ning sõltuvusravi vägivallatsejatele

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et tervishoid on kõigi kolme erakonna prioriteet, sest kuigi arstiabi teenus on Eestis kvaliteetne, on murekohaks arstile pääsemine. “Seisame solidaarse tervishoiumudeli ja selle arendamise eest, parandades seejuures arstiabi kättesaadavust ja vähendades ravijärjekordi,” sõnastas Ratas võimaliku koalitsiooni eesmärgi. Keskerakonna esimehe sõnul pole küsimus vaid rahastamises, vaid ka praeguse ressursi tõhusamas kasutamises ja digilahenduste kasutuselevõtmises.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnas, et kolme erakonna jaoks on oluline esmatasandi arstiabi kättesaadavuse parandamine, et vähendada EMO ja eriarstiabi koormust. “Soovime tagada perearstide vastuvõtu ka õhtuti ja nädalavahetuseti ning arstiabi peab jääma kodu lähedale. Selleks säilitame maakondlikud haiglad ja jätkame tervisekeskuste rajamist,” rõhutas Seeder.

EKRE esimees Mart Helme oli rahul, et ettepanek tõhustada narkomaania ja alkoholismi ennetust ning ravi ning rakendada sõltlastes vägivaldsetele kurjategijatele kohustuslikke võõrutusprogramme, võimalikku koalitsioonileppesse sisse läheb. “Kuna lähisuhtevägivald on suurel määral seotud alkoholi ja narkootikumide tarvitamisega, leidsime ühismõistmise, et retsidiivsete vägivallatsejate puhul tuleb nende karistamine ühendada sõltuvusraviga,” ütles ta. Võimalikus lepingus on ka punkt laiendada nõustamisprogramme teadlikuks pereplaneerimiseks, tervete laste sünniks, emade tervise kaitseks ja abortide arvu vähendamiseks. “Meie jaoks on äärmiselt tähtis elupühaduse austamine,” rõhutas Helme. Ta lisas, et nõustamisteenus pereplaneerimisel ja soovimatute raseduste vältimisel tuleb senisest oluliselt suuremal määral rahastada ja kättesaadavamaks muuta.