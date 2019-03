Keskerakondlane Abdul Turay: koalitsioon EKRE-ga hävitaks Eesti maine ja annaks välismajandusele suure löögi

„[Koalitsioon EKRE-ga] hävitab Eesti maine, peletab minema välisinvestorid, turistid, ettevõtted ja ettevõtjad, halvendab olukorda tööturul ja ka üldises elatustasemes,” märgib Turay sotsiaalmeedias avaldatud blogipostituses.

„EKRE ei ole lihtsalt harilik parepoolne populistlik erakond, vaid paneb parempoolsed populistlikud erakonnad piinlikkust tundma. Nad ei sarnane Suurbritaania Iseseisuvspartei (UKIP) ega Donald Trumbiga Ameerika Ühendriikides. Nad on nagu parempopulistide küljes rippuvad parasiidid, lihtlabased fašistid,” oli Turay EKRE ideoloogia suhtes väga kriitiline.

Turay leiab, et EKRE vastandub kõigi Eestis elavate välismaalt pärit inimestega, olgu need valge-või tumedanahalised, pärit Rootsist, USA-st või Suurbritanniast.

Olles varasemalt andnud lubaduse EKRE-ga koalitsiooni mitte moodustada, on Turay hinnangul Ratas teadlikult lubadust murdnud, mis tema tõsiseltvõetavust tugevalt vähendab.

„Nii sina ise kui meie Keskerakonnaga kaotasime valimised. Seda tunnistada on valus, aga nii asjalood on. Aeg oleks reaalsusele näkku vaadata,” kirjutas Turay. „Koalitsioon EKRE-ga näitaks, et sul puuduvad igasugused põhimõtted, et oled võimul püsimiseks ja oma sõpradele seniste ametipostide säilitamiseks valmis kõigeks."

Tallinna linnale kuuluvas Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse sihtasutuses töötav Suurbritanniast pärit endine ajakirjanik Abdul Turay ühines Keskerakonnaga 2016. aastal. Ta on öelnud, et siiani pidas Keskerakonda ainukeseks erakonnaks, kes kindlalt EKRE võimuletulekule vastu seisaks.