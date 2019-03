Keskerakond, Isamaa ja EKRE leidsid spordi, kultuuri ja noorsootöö punktides ühise keele

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul oli spordi, kultuuri ja noorsootöö arutelu väga mahukas ning erinevaid ideid nendes valdkondades oli erakondadel mitmeid. Ratas tõi spordi alapeatükist välja, et võimalik koalitsioon soovib senisest enam toetada Eesti Olümpiakomitee programmi “Team Estonia”, mis tugevdab meie tippspordi taset ning tagab sportlastele vajalikud tugiteenused.

“Samuti peame rohkem tähelepanu pöörama laste ja noorte igapäevaste liikumisharjumuste tõstmisele. Selleks jätkame muu hulgas ujumisõpetuse algõpet ning soovime koostöös kohalike omavalitsustega rajada Eesti eri piirkondadesse aastaringselt kasutatavaid multifunktsionaalseid spordiväljakuid, sealhulgas jalgpalli sisehalle,” rääkis Ratas.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder sõnas, et tänasele emakeelepäevale sobilikult peatuti pikemalt eesti keele hoidmisel ja arengul, samuti laiemalt rahvuskultuuri tutvustamisel nii meil kui ka mujal maailmas. “Eestil on palju pakkuda ning tahame, et meie rahvuskultuur jõuaks senisest enam ka välismaale. Selleks soovime kaasata võimalikult palju mujal riikides elavat eestlaste kogukonda,” selgitas Seeder. Kokku lepiti Isamaa juhi sõnul muu hulgas ka selles, et riiklikult oluliste ajaloo- ja kultuuriobjektide renoveerimist tuleb kiirendada ning kaasajastada muinsuskaitsenõudeid.