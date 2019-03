Keskerakond, Isamaa ja EKRE kinnitas Eesti põllumeeste ja kohaliku toidu tootmise toetamist

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et terviklik maaelu areng, Eesti põllumeeste ning toidutootmise toetamine on Keskerakonna jaoks olnud alati märgilise tähtsusega. Ratas avaldas heameelt, et tänasel kohtumisel lepiti kokku olulistes põhimõtetes, mis tugevdavad põllumajandussektorit ning Eesti põllumeeste konkurentsivõimet. “Jätkame muu hulgas üleminekutoetuste maksmist maksimaalses lubatud määras ja mesilasperede toetust ning seisame võrdsete konkurentsitingimuste eest Euroopa Liidu ühisturul,” tõi Ratas välja.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Mart Helme sõnul peab uue valitsuse põllumajanduspoliitika eesmärk olema maaelu taandarengu peatamine. "Selleks tuleb soodustada ettevõtluse arengut maapiirkonnas. Tuleb hakata jõuliselt seisma meie põllumeeste võrdse kohtlemise eest Euroopa Liidus. On oluline, et jõudsime läbirääkimistel üksmeelele, et riik peaks täiendavalt reguleerima metsa- ja maa müümist, eelistades Eesti kapitali," ütles Helme.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et senisest rohkem tuleb toetada rakendusteadust, mis aitab soodustada teadlaste ja tootjate koostööd. “Maaelu arengukava meetmetega tuleb toetada kõrgema lisandväärtusega toodangut ja suurendada Eesti ekspordi võimekust,” lisas Seeder.

Eile arutasid erakonnad välis- ning julgeolekupoliitikat. Ühiselt kinnitati, et jätkatakse senisel välis- ja julgeolekupoliitilisel kursil ning toetatakse Eesti kuulumist Euroopa Liitu ja NATOsse. Konsultatsioonid Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel jätkuvad täna kell 16.