Kes on EKRE valijate lähetatud uued tegelased Eesti parlamendis ja tipp-poliitikas?

Breivel on muu hulgas ka diplomeeritud lõõtspillimeister. Nõukogude ajateenistuse läbis Ukrainas õhudessantväes, kuid dessantväelase väljaõpet ta ei saanud. Breivel läbis ajateenistuse orkestri pillimehena. Sõduriväljaõppe ta siiski sai ja sooritas teenistuse ajal ka 34 langevarjuhüpet.

Paul Puustusmaa (54) on Tartu ülikooli lõpetanud jurist, pärit Saaremaalt. EKRE volikogu esimees, väikese õigusbüroo juhataja.

Jaak Valge (63) on majandusajaloolane ja õppejõud, kaitses 2003 doktoritöö teemal „Eesti vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918-1924”. Sai tuntuks tosin aastat tagasi, kui ründas tuliselt teist ajaloolast Magnus Ilmjärve, kes tuli välja väidetega president Konstantin Pätsi võimalikust koostööst Nõukogude Liiduga. Valge sõnul ei ole Ilmjärvel oma valeinfole mingit tõestust.

Merry Aart (65) on põllumajandusvaldkonna ja maaelu arengu nõustaja ja koolitaja Lõuna-Eestis, EKRE maaeluprogrammi peamine autor. „Ta on olnud kunagises majandis zootehnik, lüpsnud kodus lehmi, viinud piima puki otsa, teinud võid ja kohupiima, kasvatanud broilereid ja müünud neid Venemaale, pidanud sigu – nii nagu paljud talude alustajad,” kirjutab tema kohta EKRE väljaanne Uued uudised.

Siim Pohlak (33) on jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku poeg, raadiojaamade Tre raadio ja Ring FM omanik. On tegutsenud peokorraldaja ja dj-na, valiti 2010. aastal Eesti üheks populaarseimaks dj-ks. On korraldanud mitmeid kodu- ja välismaiste artistide kontserte Eestis ja Lätis.

Anti Poolamets (48) on ajaloolane ja jurist, olnud varem Eesti Iseseisvuspartei ja Eestimaa Roheliste liige. Tuntud euroskeptikuna. On tegelenud materjalide avalikustamisega nende praeguste poliitikute kohta, kes on kuulunud nõukogude komparteisse ja kutsunud üles mitte hääletama endiste kommunistide poolt. Tema vend on meestearst Olev Poolamets.

Augustis 2013 kirjutas meedia, kuidas Poolametsa sõnul ründas teda Tallinnas Köleri tänaval füüsiliselt Eestis elav mustanahaline muusik, süüdistades Poolametsa rassismis.

Urmas Reitelmann (60) on sündinud 1958. aastal, olnud kauaaegne teleajakirjanik, produtsent ja Kaitseliidu ametnik. Reitelmann on Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees. 2015 sattus Reitelmann skandaali, kui kirjutas Kaitseliidu pressiesindajana töötades sotsiaalmeedias: „Euroopasse valgub saast [...]. Meile pürgib tavaline inimrämps, keda tuleb tõrjuda kõikide vahenditega. Eestis parasiteerib 300 000 tibla, kes ei ole siia adapteerunud, kuidas oleks Sinu arvates võimalik inimesteks muuta neid miljoneid siiapürgivaid mugavusprussakaid?»

Kert Kingo (51) nimest ei maksa lasta end segadusse ajada – tegu on naisterahvaga. Kingol on juuraharidus ja ta on töötanud politseis krimiuurijana, kuid ka maksu- ja tolliametis ja AS-is SEB Liising. EKRE väljaanne Uued uudised kirjutab, et tegu on endise võistlustantsijaga, kes kasvatab oma kasvuhoones lisaks tavapärastele kurkidele-tomatitele ka arbuuse, meloneid ja füüsaleid ning kelle aias on palju lilli.

Ruuben Kaalep (25) on EKRE (kuri)kuulsa noorteühenduse Sinine Äratus esimees ja asutajaliige. Tema isa on luuletaja Ain Kaalep. Pälvis 2016 meedia tähelepanu sellega, et käis USAs rassistide konverentsil, kus tegi ettepaneku luua „valgete rahvusriigid”. Enne valimisi tunnistas, et tegeleb teadlikult sotsiaalmeedias valenimede alt trollimisega.

Kaalep pääses riigikokku kompensatsioonimandaadiga, eilsetel valimistel sai ta vaid 566 häält.