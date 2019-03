Karilaid: Raimond Kaljulaidi kannustab teatriklassika: 10 korda kuulsamaks!

Karilaid sõnas, et Kaljulaid meenutab Pantalonet näidendist „Armastus kolme apelsini vastu“. „Pakkumisele, kas tahad saada 10 korda kuulsamaks, on Kaljulaid selgelt öelnud „jah!" Mõtlemata, mida tähendab selline käitumine erakonnale või demokraatiale. Viimast on ta valmis paraku seni kaitsma, kuni see talle sobib,“ tõi aseesimees välja.

Ta lisas, et on valmis kirjutama Kaljulaidile sobiva soovituskirja teise erakonda, sest armastust kumab siinjuures endisel juhatuse liikmel Reformierakonna, Kallaste ning võimu vastu. „Kogu see tegevus on oma hinna üles kruvimine nii oma võimalike tulevaste partnerite silmis Reformierakonnas kui ka Euroopa Parlamendi kampaania valguses. Sellisele väljapressimisele, mida täna Kaljulaid oma videoga püüdis saavutada, Keskerakond igatahes ei allu,“ viitas Karilaid kutsele moodustada erakonnas sees eraldi tiib juhatuse otsuse ja kolmepoolsete konsultatsioonide vastu.

Tema sõnul tuleks austada nii Keskerakonna juhatuse enamuse kui ka valijate otsust, mitte rusikate vehkides uksest välja joosta ja olla võimalikult destruktiivne. „Valimised olid 3. märtsil ning sellele järgneb normaalne demokraatlik protsess, kus otsitakse ühisosa. Kui enne valimisi ütles Kaljulaid, et EKRE valijaid ei tohiks välistada, siis täna on tema seisukoht kardinaalselt muutunud ning 100 000 inimese valik ei kõlba läbirääkimiste laua tahagi,“ tõdes Karilaid.