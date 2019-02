Kallase ja Ratase vahel läks teravaks: "Kallis Kaja, mina palki kindlasti enda silmas näen enne kui teise silmas pindu"

Jutu alla võeti majandusteemad, milles Reformierakonna ja Keskerakonna esimees ühele meelele ei jõudnud - esimeste soov kõigile pakkuda 500-eurone maksuvaba tulu pole õiglane keskerakondlastele, kes tahavad toetada madalat ja keskmist palka teenivaid inimesi. Juttu tuli ka eesti- ja venekeelsest koolisüsteemist.

Majandusteemadest kõrvale hüpatas läks raadioeetris olnud debatt väga tuliseks. Jüri Ratas hakkas Kaja Kallasele ette heitma, et too debattides vahele segab ning väidetavalt on inimesed Ratasele tänaval kurtnud just seda, et Kallas kipub väitluskaaslastest "üle sõitma".

"Armas Kaja, mina soovin sulle seda öelda, et enne mina palki oma silmas näen enne, kui teise silmas pindu," jätkas Ratas. "Ma käisin vaatamas seda "Tõde ja õigust" ja kuhu see Andres ja Pearu oma tigedusega jõudsid ja pärast tuli uus generatsioon peale, kes tahtis edasi minna ja ikka nad hoidsid oma vimma," jätkas Ratas Kallasega pahandamist.

Debati teises pooles sai vastukaaluks Kallas pahaseks ning ironiseeris: "Oma juttu alustasid sa sellest, et mina ei hakka mitte kedagi õpetama,".

Üksteisele sooviti jõudu, samas teatas Jüri Ratas, et soovib Reformierakonnale jõudu pöörata end tagasi paremnišsi. "See ei ole hea, kui nii suur erakond hakkab tootma neid libauudiseid ja valesid. Ärge muutuge tigedaks," lõpetas Ratas.