Kaja Kallas: Yana Toomiga valitsuses olemine poleks ületamatu

ETV saate "Esimene stuudio" saatejuht Andres Kuusk küsis teisipäeva õhtul Kaja Kallaselt, kas ta oleks nõus istuma valitsuse istungil koos näiteks välisminister Yana Toomiga, vahendab ERR Uudised.

"Iga erakonna enda õigus on ju öelda, kes on nende ministrikandidaadid. Yana Toomiga meil on väga suured erimeelsused, näiteks kui olime Euroopa Parlamendis, aga samas me saime väga hästi ikkagi suheldud. Inimesena ta on tark inimene ja ma pean temast inimesena lugu. Ma ei leia, et see oleks ületamatu. Aga ma ei tea, mis ministripositsioon talle täpselt sobib. Selles suhtes need poliitilised erimeelsused jäävad meil alles isegi vaatamata sellele, et me inimestena suudame suhelda," vastas Kallas.

Seda, et Kallasest saab ilmselt Eesti esimene naispeaminister, ta ise üle ei tähtsustaks, kuigi see normaliseeriks pilti, et riigijuht saab olla ka naine.