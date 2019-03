Kaja Kallas reformierakondlaste trollimisaktsioonist: see oli väga inetu, aga läheme eluga edasi

"See on kindlasti rumal ja järelemõtlematu temp, aga ma tõesti ei teadnud sellest mitte midagi," ütles Kallas.

Tuvastatud on, et seitse numbrit kaheksast, kust saate ajal Ratasele helistati, kuuluvad Reformierakonna liikmetele. Tundub tõenäoline, et tegevus oli eelnevalt kokku lepitud. Mida peaks Kallase arvates Reformierakond liikmete trollimisaktsiooni osas ette võtma?

Kallas lubas aktsioonis osalejatega kindlasti rääkida. "Ütlen neile, et nad tegid väga rumala tembu," märkis Kallas.

Üks trollimisürituses osalenu, Reformiserakonna noortekogu esimees Kristo Enn Vaga põhjendas Delfile Ratase telefonikõnedega pommitamist sellega, nagu oleks peaministrit saate ajal telefonitsi nõustatud.

Saates osalenud Kallas täielikult väitega, et tegemist oleks olnud trollimisüritusega, ei nõustunud. "Kuidas see oli trollimisüritus, kui [stuudios] laua peal telefone ei tohtinud olla? Kuna saates paluti kõigil telefonid ära panna või nad lülitada lennurežiimile, siis see ei saanud kuidagi debatti häirida," märkis Kallas. "Täna on valimispäev ja meil on täna hoopis teised teemad. See oli väga inetu, läheme eluga edasi," ütles Kallas.

Ka Jüri Ratas on märkinud, et nägi reformierakondlaste tehtud 14 kõnet alles pärast debati lõppu.