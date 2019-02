Kaja Kallas: maksupoliitikas me Keskerakonnaga kompromissi ei tee! Tulumaksuvabastus kehtigu kõigile

Kallas ütles intervjuus ETV hommikuprogrammile, et tasavägises heitluses ei püüa ta oma konkurenti Jüri Ratas materdada, vaid seda tuleb võtta kui debatti teemade üle, kus kahel suurel erakonnal on erinevused, vahendab ERR Uudised.

"Meie soovime, et 500 eurot tulumaksuvabastust kehtiks kõigile ja seejärel ühetaoline maksusüsteem, mis ei karista edasipüüdlikkust," rääkis Reformierakonna esimees.

Teise teemana tõi ta esile kodakondsuspoliitika. "Meie soovime, et kodakondsuse andmisel on endiselt keelenõue, et inimesed õpivad ära meie keele ja tunnevad põhiseadust."

"Kolmas suur erinevus on eesti keel ja eestikeelne haridus. Soovime, et haridus oleks eestikeelne alates lasteaiast," arutles ta. "Need on kolm suurt asja. Ülejäänud teemades saame läbi räägitud. Põhimõttelistes asjades meie kompromissi ei tee," lisas ta.