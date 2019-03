Kaja Kallas: Keskerakonna keeldumine on kummaline! Nad ei tunnista valimiste tulemust

"Keskerakonna tänane vastus ja selle põhjendused on kummalised, sest juba enne läbirääkimiste algust välistati ühisosa otsimine. Mina kutsusin Jüri Ratase koalitsioonikõnelustele siiras usus, et meil on võimalus valitsus moodustada," ütleb Kaja Kallas.

"See, et valimised võitnud erakonna peamine valimislubadus välistatakse enne läbirääkimiste algust näitab, et Keskerakond ei tunnista valimiste tulemust. Arutame nüüd juhatusega edasisi samme."