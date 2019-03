Kadri Simson: osa valijaid hindab ebaviisakust ja solvanguid liiga kõrgelt

Simson vabandas saates Eesti naistearstide ees, keda EKRE aseesimees Martin Helme süüdistas Hippokratese vande rikkumises, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Kui Jüri Ratas ei ole suutnud või jõudnud Eesti naistearstide ees vabandada, siis ma vabandan Keskerakonna nimel kindlasti," lausus ta ja lisas, et on kokku puutunud paljude pühendunud naistearstidega. "Tõepoolest, mõnikord naise tervis nõuab ka seda, et nad peavad lapseootuse katkestama, aga see ei ole naisele ega arstile mitte mingis mõttes kerge protseduur."

Simson rääkis, et osa valijaid hindab ebaviisakust ja solvanguid liiga kõrgelt, ajades need sassi aususega. Osa poliitikuid saab aga sellest kasu, sest ega nad päriselus võib-olla olegi nii inetu sõnakasutusega, aga kui näiteks kolleegi solvamist premeeritakse poolehoiuga, siis hakatakse selliseid sõnu kasutama rohkem, kui ta õigeks peab.

"Ma ei rääkinud praegu ainult ühest erakonnast. Ka Reformierakonnas on neid suursuid küllaga," vastas ta saatejuhi märkusele, et Keskerakond premeerib tema kirjeldatud poliitikuid kutsega valitsusse.