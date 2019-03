Jüri Ratas: erakorralise pensionitõsuta eakaid vaesusepiirist ei päästa

Eesti majandusedu on varasematel aastatel meie vanemast põlvkonnast kahetsusväärselt mööda läinud. Kuigi just nemad on meie riigi ülesehitamisse ja rahva kestmisse enim panustanud ning nende nähtud vaevale on rajatud meie hilisemad saavutused. Seetõttu on lubamatu, et lausa 47,5 protsenti kõigist Eesti eakatest elas 2017. aastal suhtelises vaesuses, see on Euroopa Liidu riikide arvestuses kõige kehvem tulemus.

Erakorralise pensionitõusuta me eakaid vaesuspiirist välja tuua ei suuda. Seepärast on Keskerakond lubanud tõsta koos indekseerimisega keskmist vanaduspensioni järgmisel aastal saja euro võrra. Iga-aastased indekseerimised juba suuremalt pensionilt viivad selle 2023. aastaks 700 euroni. Selleks, et keskmine vanaduspension jääks edaspidigi maksuvabaks ning eakatel oleks kõrgem motivatsioon ka tööelu jätkata, tõstame ühtlasi kõikide pensionäride maksuvaba tulu 750 euroni.

Meie eakate vaesuspiirist välja toomine peaks olema kõigi erakondade prioriteet. Viimased 12 aastat on näidanud, et ainult majanduskasvust ja pensioni indekseerimisest selleks ei piisa. Seetõttu tuleb erakorraline pensionitõus juba järgmisel aastal reaalselt ära teha.