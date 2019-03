Janek Mäggi: info seoses Guy Verhofstadti kirjaga tuli Igor Gräzinilt

"Selle info ma sain Igor Gräzinilt, see info tundus mulle täiesti adekvaatne ja usaldusväärne," ütles Mäggi Delfile. "Sellel hetkel, kui ma selle info välja käisin, ei olnud mul mingit põhjust kahelda, et see nii on," lisas ta.

"Kui nüüd selgub, et see info ei olnud tõene, siis loomulikult mul on kahju," rääkis Mäggi. "Aga mina ei olnud selle info allikas, see ei olnud selline asi, et ma nüüd mõtlesin kohapeal midagi välja," rõhutas ta.