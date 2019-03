Jaak Madison: Reformierakonna, Isamaa ja sotside koalitsioonikõneluste läbikukkumise tõenäosus on suur

Esimese sammu EKRE seisukohtade kompamisel tegi Jüri Ratas eile, kui ta helistas partei esimehele Mart Helmele.

Madisoni sõnul asub EKRE juhatus Ratase ja Helme vahelise telefonikõne sisu arutama uue nädala alguses toimuval koosolekul, kus on võimalikud uued koalitsioonivariandid laual.

Madison pidas võimalikuks, et Jüri Ratas püüab samal ajal, kui Reformierakond, sotsid ja Isamaa arutlevad koalitsioonikõneluste alustamise üle, algatada alternatiivkõnelusi EKREga. "Ma arvan, et see oleks kindlasti mõistlik Jüri Ratase poolt, sest juba alguses oli näha, kuidas valimiste võitja ja peaministrikandidaat Kaja Kallas ei ole väga suure teovõimega valitsuse kokkupanekul, kui ta juba välistab järjepanu mitmeid koostööpartnereid: alguses meid, siis Isamaad ja sotse. Ja kui ta nüüd üritab uuesti ära moosida Isamaad ja sotse, siis tõenäosus selleks, et see läbi kukub, on väga-väga suur," leidis Madison.

"Kuna aeg jookseb peale ja inimesed aritmeetikat oskavad, siis kindlasti on ka Jüri Ratas vaadanud ja arutanud, et üks teoreetiline võimalus läbirääkimisteks on EKRE, Isamaa ja Keskerakonna vahel. Ma usun, et see on kindlasti mõistlik," ütles Madison.

Keskerakonna valimisprogrammi vedur, peaministri büroo juhataja Tanel Kiik ütles aga Delfile, et Ratase kõnest ei maksa esialgu paralleelkõneluste plaani otsida, vaid risti-rästi helistamisi ja kohtumisi on toimunud kõigi erakondade liikmete vahel.