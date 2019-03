Isamaa uurib võimuliitu minekut Keskerakonna, EKRE ja sotsidega

"Me oleme valmis kõigiga rääkima, " ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kolmapäeval Vikerraadio saates "Uudis+", vahendab ERR Uudised.

Ta lisas, et kuna valimised võitnud Reformierakond on oma valiku teinud ja otsustanud alustada koalitsioonikõnelusi Keskerakonnaga, siis Isamaal on omad võimalused.

"Meie loomulikult ootame ja vaatame, mida Keskerakond vastab, aga suhtleme kindlasti ka teiste erakondadega," ütles Seeder.