Isamaa nimekirjas europarlamenti kandideeriv noor: EKRE ei ole minu lemmikerakond, ootan veel ametlikku valimistulemuste väljakuulutamist

Kuldmaa rääkis lühikommentaaris, et talle tehti ettepanek kandideerida Euroopa parlamenti veebruaris. "Nad otsisid noort inimest, kellel on teadmised Euroopa teemadest ja nii mulle ettepanek tehtigi," rääkis Kuldmaa.

Ta nentis, et kuigi tema šanss sisse saada on sisuliselt olematu, siis tema kampaania suurem eesmärk on meelitada just noori inimesi valima ning tutvustada noortele europarlamendi tegevusi.

Uurides noorelt naiselt, kas ka teised erakondlased kiitsid ootamatu liigutuse heaks, kostis ta, et vastuseisu pole kuskilt kuulda olnud. Eelmisel nädalal liitus ta ka erakonnaga. "Võib-olla saab siit alguse tuleviku poliitkarjäär," muigas Kuldmaa.

Aktiivse kampaaniaperioodi kõrval töötab Kuldmaa Tallinna muusikakeskkoolis õpetajana. Ametit maha panna ta ei plaani ning sarnaselt Isamaa esinumbrile Riho Terrasele töötab paralleelselt valimisürituste kõrvalt.