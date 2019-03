INTERVJUU | Keskerakonna juhatuse liige Aadu Must: Tartus koalitsioon Reformierakonnaga toimib, kuigi mõned teemad on riiulile pandud

Ma tahaksin rääkida ikkagi võimuliidust Reformierakonnaga, kui teil hetkel vähegi aega on...

Mina tahaks ka sellest midagi teada. Ma homme hommikul saan targaks, aga sellest on teil vähe abi. Ma praegu tean sama palju nagu lehest loen. Esmaspäeval oli meil küll juhatuse koosolek, aga selleks ajaks polnud meile keegi teinud ettepanekut olla koalitsioonis. Ma olen kümme sammu kaugemal olnud hetkel kui tahaks. Mul seda tarkust, mida jagada tahaks, hetkel ei ole.

Küsin siis niipidi - näib, et ettepanek koalitsiooni teha tuli teile ootamatult?

Ei, päris ootamatult ei tulnud. Alati tuleb vaadata kõiki variante, see on ju lihtne tõde. Maailm ei ole nii primitiivne, nagu seda mõnikord kirjeldatakse. Ma arvan, ja see on tõesti isiklik arvamus, et koostöö Reformierakonnaga vaatamata ilmavaatelistele erimeelsustele, on täiesti võimalik. Mu mälu ütleb, et see on olnud ka üsna efektiivne. Ja mis seal salata, Tartus oleme Reformierakonnaga linnas koalitsioonis. Vaidlusi on, ikka ja alati, aga need vaieldi suuresti koalitsioonileppe juures ära. Koalitsioon töötab efektiivselt. Need asjad, milles leppele pole saadud, on pandud riiuli peale, et võib-olla nelja aasta pärast neid lahendada.