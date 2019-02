Indrek Tarand riigikogu ja Euroopa parlamendi valimistest: ükski jalgpallimäng ei lõppe esimese poolajaga

Esmaspäeval avaldas ERR enda tellitud ja Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud uuringu, millest selgus muuhulgas seegi, et sotside Pärnumaa esinumbrina riigikogusse pürgiva Tarandi toetus on kolm protsent. Poliitikul oma madala toetuse kohta miskit öelda ei olnud, küll aga leidis ta, et "parteide tellitud viimase hetke arvamusküsitlused" kajastavad erakondade soovmõtlemist. "Ma ise pooldan küsitlustega manipulatsioonide vältimiseks Itaalia ja Prantsusmaa eeskuju, kus küsitlused on kuu aega enne valimisi keelatud," sõnas Tarand.

"Mina täidan praegu väga täpselt väejuhatuse antud ülesandeid ja püsin kõrgema väejuhatuse antud ülesannete täitmisel sajaprotsendilise täpsusega," rääkis ta. Ent samas ei ole ta jõulise valimiskampaaniaga silma paistnud. "Kas peab kogu aeg kännu otsa ronima ja kaagutama? Kas peab pannkooki tegema ja pastakaid jagama? Selles tegevuses ma tõesti ei osale," kostis Tarand. "Ma ei pea kaaskodanikke sedavõrd tuhmideks olenditeks, kes pastaka ja kondoomi alusel oma valimisotsuseid teevad."

Tarand on oma sõnul ligi 40 aastat väljendanud ühte ja sama asja ning avaldas lootust, et inimestel on kampaaniatagi selge, milliste väärtuste eest ta seisab ja milliseid tõrjub.

Valimispäevaks ta samuti ennustusi tegema ei hakka. "Elu võib olla üht- või teistpidi." Ka valimiste võitja selgitamine ei ole Tarandi sõnul kõige tähtsam. "Ma olen alati rääkinud, et demokraatia on siis tugev, kui seal esineb teine, kolmas ja neljas koht. Meil on keskendutud ainult võitmisele. Kui on ainult võitja, siis demokraatiat ei ole."