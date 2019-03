Igor Gräzin: Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsiooni nurjamine on Andrus Ansipi isiklik huvi

Tahaksin küsida selle kirja kohta, mis ALDE juht Guy Verhofstadt saatis Ratasele. Väidetavalt teie olete see allikas, kes viitas sellele, et Urmas Paet ning Andrus Ansip selle taga on.

Täiesti kindlasti ei ole ma ühegi viitamise allikas. See on kõik sajaprotsediliselt kindel. Aga see, et seal 70 inimese hulgas see story üleval oli, vastab tõele, see oligi nii. Ma ei jõudnud veel koosoleku ajaks kohale, ma lihtsalt peaksin meelde tuletama, kes need inimesed olid. Ühesõnaga, see oli enamvähem teada asi vähemalt paari-kolme inimese hulgas, keda ma ei mäleta. Aga kindlasti ei ole mina mingi allikas, sel lihtsal põhjusel, et ma ei tea, kuidas need asjad väga hästi käivad.

Te räägite fraktsiooni koosolekust?

Fraktsiooni koosolek, jah. Teisipäeva õhtul kell kuus, kuhu mina jõudsin seitsme paiku. Ühesõnaga, see ei ole laest võetud, see käis ringi. Aga see on ka kõik, mis selle kohta öelda on. Siin lihtsalt te võite hakata vaatama, näiteks seesama Verhofstadt, ma ei lekita selliseid asju kunagi. Ma võin suhtuda temasse poliitilises mõttes negatiivselt, aga Verhofstadt on nii kõva mees, et kui tal on kuskil midagi vaja ajalehes avaldada, siis ta läheb toimetusse, lööb ukse jalaga lahti ja ütleb, kuidas on. Aga tal ei ole mingit vajadust selliste susserdamiste ja nende asjade järele. Ta on selleks liiga kõva mees ja liiga väljapaistev isiksus.