Helme: Keskerakond ja Isamaa ei toetanud käibemaksu alandamist 15 protsendile

"Käibemaksu alandamise punktiga me olime täiesti selgelt üksi, et isegi meie ettepanek alandada 18 protsendile – ta läks ka Exceli tabelisse – meie ettepanek pole siin populaarne, ütleme nii. Lõplikud otsused tulevad siis, kui oleme arvutused juurde pannud," ütles Martin Helme Kuku raadiole.

EKRE valimislubadus alandada käibemaksu 15 protsendile alandaks rahandusministeeriumi analüüsi kohaselt inflatsiooni, kuid selle negatiivne mõju eelarvepositsioonile oleks 570 miljonit eurot.

Helme lisas, et teisipäeval arutatakse ka Isamaa teise pensionisamba ettepanekut. Selle jaoks on töögrupp, mis tegeleb detailide ja riskianalüüsiga. "Kui me nii suure muudatuse teeme, siis sellele on kindlasti väga palju kõrvalmõjusid Eesti majandusele ja ka sotsiaalpoliitikale. Need riskid tuleb selgeks saada, et neid riske siis ka maandada," ütles ta.