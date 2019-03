Helir-Valdor Seeder pärast Kallaselt ettepaneku saamist: suhtlen ka teiste erakondade esimeestega. Otsustame esmaspäeval

Koalitsiooni Refromierakonnaga ta kindlasti ei välista. "Praegu enda ees uksi sulgeda oleks rumalus. Me lihtsalt arutame ja kaalume, kus ühisosa võiks suurem olla. See on meil tõsine arutelukoht," märkis Seeder. "Me oleme kaks päeva Refromierakonnaga kõnelusi pidanud ja mingi ülevaade on olemas."

Seeder lubas vahepeal ka erinevate erakondade esimeestega koalitsiooni loomise osas suhelda.

Ei Keskerakonna ega sotsiaalgemokraatidega pole Isamaa Seedri sõnul siiamaani mingeid kõnelusi pidanud. Samuti pole praeguseks ei Jüri Rataselt ega teistelt Isamaale koalitsiooni moodustamiseks ettepanekuid laekunud.

"Arutasime Kaja Kallasega, miks olukord selliseks on praegu kujunenud," ütles Seeder. "Eks see olegi selline normaalne läbirääkimiste protsess. Siin on nii inimilikke momente, kes keda rohkem usaldab. Läbirääkimised on ju alati ka tunnetuse küsimusi. Samuti programmilisi momente, ideoloogilisi. Nagu läbirääkimistel ikka," kirjeldas ta.

Kaja Kallas lubas valitsuse koos koalitsioonipartneritega moodustada võrdsetel alustel. Mida see täpsemalt tähendab, Seeder öelda ei osanud.